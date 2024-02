Sędziowie największego sądu w Polsce chcą odwołania szefów

Czytaj więcej Prawnicy Igor Tuleya: Broniliśmy praworządności, teraz ją odbudowujemy. To też będzie trudne Walka o praworządność w Polsce się nie zakończyła. Do 15 października 2023 r. jej broniliśmy, a teraz ją odbudowujemy. Mam do ministra Bodnara absolutne zaufanie, ale będę patrzył na ręce każdej władzy – mówi sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tuleya.

Sędzia posłuszna Ziobrze

OKO.press przypomina, że Joanna Przanowska-Tomaszek została prezesem największego w Polsce Sądu Okręgowego w Warszawie w połowie 2022 roku. Przyszła z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, by zastąpić Piotra Schaba, który został prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Środowisko sędziowskie pamięta, że nie wykonała orzeczeń sądów przywracających do pracy bezprawnie zawieszonych sędziów Igora Tuleyę i Piotra Gąciarka. Nie dopuściła też do orzekania również bezprawnie zawieszonego sędziego Piotra Gąciarka, który też miał nakazujące to orzeczenia sądu. Za to grozi jej odpowiedzialność karna i dyscyplinarna.

Na podstawie nominacji od neo-KRS sędzia Przanowska-Tomaszek została powołana niedawno do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Sędziowie, którzy podpisali o jej odwołanie, chcą też odwołania jej pięciorga zastępców nominowanych za kadencji Zbigniewa Ziobry. To wiceprezes ds. cywilnych Agnieszka Sidor-Leszczyńska, wiceprezes ds. karnych Radosław Lenarczyk, wiceprezes ds. gospodarczych Patrycja Czyżewska, wiceprezes ds. pracy i ubezpieczeń społecznych Marcin Rowicki oraz wiceprezes ds. cywilnych i rodzinnych Małgorzata Kanigowska-Wajs.

Podobne apele do ministra sprawiedliwości o wymianę kierownictwa wysłali też sędziowie apelacyjni z Warszawy, Krakowa Katowic i Poznania, a także sędziowie okręgowi i rejonowi z Olsztyna, Elbląga, Gorzowa Wielkopolskiego, Kielc, Poznania i z Krakowa.