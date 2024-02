Sędzia Igor Tuleya otrzyma międzynarodową nagrodę

- Coroczna nagroda Global Jurist of the Year honoruje urzędującego sędziego, który wykazał się zaangażowaniem na rzecz praw człowieka i praworządności w obliczu przeciwności losu — powiedziała Juliet Sorensen, profesor wydziału prawa w Centrum Międzynarodowych Praw Człowieka Uniwersytetu Northwestern. - Zaangażowanie sędziego Tuleyi w uczciwość i niezawisłość sędziowską w obliczu prześladowań uosabia to, co Centrum Międzynarodowych Praw Człowieka stara się docenić tą nagrodą - dodała.



Igor Tuleya to jeden z najbardziej znanych sędziów, którzy otwarcie sprzeciwiali się zmianom, jakie w polskich sądach wprowadzał rząd Prawa i Sprawiedliwości.



Przypomnijmy, iż w listopadzie 2022 roku Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła po 740 dniach decyzję Izby Dyscyplinarnej o zawieszeniu w orzekaniu sędziego Igora Tulei. Przywróciła mu też pełną pensję i odmówiła zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie go do prokuratury na przesłuchanie.



Prokuratura chciała postawić Tulei zarzuty bezprawnego rozpowszechniania informacji ze śledztwa. Sędzia trzykrotnie nie stawił się na przesłuchanie w charakterze podejrzanego, gdyż – jak tłumaczy – jego immunitet uchylił organ, który nie jest sądem (immunitet uchylała mu ówczesna Izba Dyscyplinarna). Ta nieistniejąca izba orzekała też już ws. zgody na zatrzymanie i doprowadzenie sędziego do prokuratury.



Chodziło o śledztwo w sprawie obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 roku, które zostało dwukrotnie umorzone przez prokuraturę. W grudniu 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie pod przewodnictwem sędziego Tulei uchylił decyzję prokuratury o pierwszym umorzeniu śledztwa. Sędzia zezwolił wówczas mediom na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu. Według prokuratury naraziło to prawidłowy bieg dalszego śledztwa. Jednak artykuł 95b Kodeksu postępowania karnego mówi o tym, że to prezes sądu lub sąd mają prawo zarządzić o jawności posiedzenia. "Posiedzenie odbywa się z wyłączeniem jawności, chyba że ustawa stanowi inaczej albo prezes sądu lub sąd zarządzi inaczej" – brzmi treść artykułu.