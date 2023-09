Cytat ze Stalina na konferencji Krajowej Rady Sądownictwa. "To jest szok"

Rządy prawa wczoraj, dziś i jutro – to tytuł konferencji, którą we wtorek w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie zorganizowała Krajowa Rada Sądownictwa. Jednym z uczestników był Jan Majchrowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Od września 2018 roku do grudnia 2021 roku zasiadał w nieistniejącej już izbie dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (sam zrzekł się urzędu sędziego).



Czytaj więcej Sądy i trybunały KRS o praworządności na konferencji dla młodzieży. Są reakcje sędziów Prawo musi chronić przed arbitralnością władzy – mówiła we wtorek w Łazienkach Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca KRS. W dyskusji w mediach społecznościowych padło wiele gorzkich słów – głównie od sędziów.

Jak relacjonuje portal tvn24.pl, jeden z fragmentów konferencji, podczas których głos zabierał Majchrowski, był zatytułowany "Praworządność i intrygująca geneza Krajowej Rady Sądownictwa" - "Kadry decydują o wszystkim".

Tym cytatem Jan Majchrowski posłużył się pod koniec swojego wystąpienia. - Organizatorzy prosili, żeby każdy referat był zaopatrzony w jakiś cytat. Ja wybrałem cytat "Kadry decydują o wszystkim", (...). Chciałem przywołać autora tego cytatu. "Ze wszystkich istniejących na świecie cennych kapitałów najcenniejszym i najbardziej decydującym kapitałem są ludzie, kadry. Należy zrozumieć, że w naszych obecnych warunkach kadry decydują o wszystkim". Józef Stalin, "Zagadnienia leninizmu". Proszę państwa, nic bardziej aktualnego, kadry decydują o wszystkim - mówił prawnik cytowany przez portal.

- Bo, jak napisał Lech Falandysz, "spróbujmy zapamiętać znaną mądrość prawniczą mówiącą o tym, że dobrzy sędziowie zwykle jakoś dają sobie radę ze złym prawem, podczas gdy nawet najlepsze prawo nie będzie funkcjonowało dobrze w rękach złych sędziów" - zakończył swoje wystąpienie Majchrowski. Lech Falandysz był doktorem habilitowanym nauk prawnych, w latach 90. pracował w kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy.