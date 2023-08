Minister Ziobro chce zwołania posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa

Minister skierował wniosek do przewodniczącej KRS sędzi Dagmary Pawełczyk-Woickiej o zwołanie posiedzenia Rady "w trybie pilnym". Ministerstwo przekazało iż tematem zwołanych obrad będzie zachowanie sędziów, a dokładnie postępujące upolitycznienie sądownictwa i stosowanie w nim podwójnych standardów".

Główną motywacją do zwołania posiedzenia ma być orzeczenie sądu o umorzeniu postępowania w sprawie ataku na kierowcę furgonetki pro-life.

- Dochodzi do orzeczeń wydawanych z wyraźnie politycznych motywacji. Mnożą się wyroki uniewinniające, bądź wyjątkowo łagodne, nawet w przypadkach ciężkich przestępstw, popełnianych z użyciem przemocy. Dotyczy to agresorów ze strony opozycji, środowisk lewicowych i LGBT. Sądy usprawiedliwiają ich ataki na osoby, które mają przeciwne poglądy. A jednocześnie łatwo wskazać wyroki, w których sądy wykazują się surowością wobec zwolenników tradycyjnych wartości, przeciwników ideologii LGBT i krytyków opozycji, czy samych sędziów­ – podkreślił we wniosku Minister Sprawiedliwości.

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Przemysław Dziewoński podtrzymał w mocy decyzję SR w Warszawie, którzy stwierdził, że "bandycki napad na furgonetkę pro-lifę i pobicie kierowcy nie stanowi przestępstwa i umorzyl postępowanie" - tymi słowami Zbigniew Ziobro rozpoczął swoją konferencję prasową.

Minister wskazał, że sędziowie zamiast rozstrzygać w granicach prawa, mają dopuszczać się aktów bezprawia. Zdaniem polityka ma być to przejaw podwójnych standarów i sygnał, że polityka wkroczyła na stałe do polskich sądów. Tu minister przywołał tzw. sprawę Mariki, czyli wyrok trzech lat pozbawienia wolności za rozbój względem osoby LGBT oraz umorzenia postępowania za atak względem kierowcy ciężarówki pro-life.