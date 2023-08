Zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie - Tomasz Koszewski - w czerwcu 2023 roku postawił sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi zarzuty dyscyplinarne za to, że się szkolił na konferencji w Norwegii. Według oko.press, sędzia ma do tego prawo i nikt mu tego nie może zabronić. A już na pewno karać go za to.

Juszczyszyn wraz ze swoim pełnomocnikiem, adwokatem prof. Michałem Romanowskim, złożył zawiadomienie do prokuratury. Zarzuca lokalnemu rzecznikowi dyscyplinarnemu, że stawiając mu za szkolenie zarzuty, popełnił trzy czyny karalne z artykułów 231, 232 i 234 kodeksu karnego. Czyli zarzuca mu przekroczenie uprawnień, wpływanie na czynności sądu i fałszywe oskarżenie.

Jak zauważa oko.press, sędzia Juszczyszyn nie jest jedynym, który składa zawiadomienia do prokuratury za niezasadne dyscyplinarki. Wcześniej trzy zawiadomienia złożono za dyscyplinarki na głównego rzecznika dyscyplinarnego Piotra Schaba i jego zastępców Przemysława Radzika i Michała Lasotę. Złożyli je sędziowie Waldemar Żurek z Krakowa, Krzysztof Krygielski z Olsztyna i dwie sędzie Sądu Apelacyjnego w Warszawie Marzanna Piekarska-Drążek i Ewa Gregajtys.

Sędzia Paweł Juszczyszyn

Przypomnijmy, iż w maju ubiegłego roku Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła decyzję o zawieszeniu Juszczyszyna, które trwało 839 dni.