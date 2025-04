Zbyt szeroki przepis generuje ryzyko arbitralności w stosowaniu prawa. Wysoce niepokojące są więc słowa Komendanta Głównego Policji, który komentując praktykę policyjną w związku z omawianym zakazem stwierdził w radio TOK FM: „Jeżeli do nas ta informacja wpłynie, to będziemy ustalać z kim mamy do czynienia. Trzeba rozgraniczyć, w jakim celu to (zdjęcie lub nagranie) było robione i komu to służy”. Po pierwsze, niedopuszczalne jest różnicowanie odpowiedzialności karnej w zależności od tego, „z kim mamy do czynienia”… Karalność omawianego wykroczenia nie zależy od tego, kto zrobił dane zdjęcie, ale powinna opierać się wyłącznie na stwierdzeniu, że doszło do zachowania opisanego w przepisach ustawy. Po drugie, z przepisów nie wynika, by znaczenie mogło mieć to, w jakim celu ktoś zrobił nagranie lub komu ono służyło. Słowa Komendanta zwiastują więc ryzyko całkowicie arbitralnych ocen wprost sprzecznych z treścią ustawy.

Komendant ma oczywiście rację: o odpowiedzialności za wykonanie zdjęcia powinien decydować zły zamiar sprawcy oraz kontekst sytuacji. Należy to jednak wyraźnie sprecyzować w obowiązującym prawie. Pozostawienie tej kwestii do swobodnego uznania każdorazowego patrolu policji, który będzie musiał ocenić, „z kim ma do czynienia”, nie wydaje się spójne z wizją państwa prawa.

Autor jest doktorem habilitowanym, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi portal DogmatyKarnisty.pl