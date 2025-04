Robert Damski: Kampania wyborcza a alimenty

Kampania wyborcza to ciekawe zagadnienie. Szczególnie jeśli chodzi o kampanię prezydencką. Nominaci partyjni (bo każda licząca się partia musi przecież mieć swojego kandydata) oraz ludzie, o których niekiedy wcześniej nie słyszeliśmy, obiecują nam rzeczy, których nigdy nie będą mieli szansy spełnić.

Głównie dlatego, że pozycja prezydenta jest w Polsce odwrotnie proporcjonalna do siły mandatu, jaki otrzymuje od wyborców, ponieważ wybiera się go w wyborach bezpośrednich, których zasady są proste i zrozumiałe dla wszystkich. W przeciwieństwie do wyborów parlamentarnych, w których dzięki określonej metodzie podziału mandatów w Sejmie może się znaleźć ktoś, kto niespecjalnie zachwycił elektorat, ale miał wysoką pozycję na liście.