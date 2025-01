Anna Nowacka-Isaksson: Adwokat na wywiadówce

To, że rodzic próbuje wynegocjować u nauczyciela lepsze stopnie dla swojego dziecka, nie jest niczym nowym ani wyjątkowym. Okazuje się bowiem, że z roszczeniowymi rodzicami do czynienia miała ponad połowa pedagogów. Nowy fenomen stanowi jednak przyprowadzanie ze sobą adwokatów na wywiadówki i indywidualne rozmowy poświęcone np. niedopuszczalnemu zachowaniu ucznia. Według związku zawodowego nauczycieli rodzice wywierający presję na pedagogów w obecności adwokata to rosnący trend w Szwecji. Nauczyciele odbierają te sytuacje jako bardzo nieprzyjemne i wręcz groźne. Szczególnie wtedy, gdy adwokat czuwający nad tym, by ucznia nie potraktowano krzywdząco, zakwestionuje opinię wychowawcy i jego autorytet.