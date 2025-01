Leszek Kieliszewski: Prawo własności bez ochrony

Zamrażanie środków polega na pozbawieniu ich właściciela jakiejkolwiek możliwości rozporządzania nimi. Zwolnienie następuje w specjalnym trybie za zgodą Komitetu, w skład którego, kolokwialnie rzecz ujmując, wchodzą wszyscy święci – od przedstawicieli wszystkich trzyliterowych służb poprzez przedstawicieli większości ministerstw do przedstawicieli prezesa NBP i przewodniczącego KNF. Uprawnienie obywatela do dostępu do akt, zasady przekonywania i kilka innych uprawnień obywatelskich wyłączono. Podejrzany o finansowanie terroryzmu nie może więc korzystać z pieniędzy zdeponowanych na jego rachunku. Może się odwołać, ale co ma napisać? Dostępu do dokumentów nie ma, a blokujący nie udziela żadnych informacji. Ale dajmy spokój… Terrorystów u nas nie ma, a nawet gdyby byli, to trzeba z nimi krótko. Prawo własności odłóżmy w takich sprawach na potem.

Wraz z kolejnymi dyrektywami AML szły kolejne instrumenty coraz bardziej ingerujące w prawo własności. Obecnie każda instytucja finansowa ma prawo zablokować rachunek na 24 godziny. Właściciela rachunku o przyczynach blokady nie informuje się. Następnie generalny inspektor informacji finansowej może zdecydować o przedłużeniu blokady o kolejne 96 godzin. Klienta cały czas nie informuje się o przyczynach blokady.

Po GIIF blokadę na sześć miesięcy może zarządzić prokurator. W praktyce dzieje się to w zasadzie automatycznie, żeby nie powiedzieć: bezrefleksyjnie. Klient może odwołać się od postanowienia prokuratora do sądu. Ma na to siedem dni. Nie ma za to dostępu do akt. W odwołaniu może napisać co chce albo napisać cokolwiek. Podstaw do dokonania blokady i tak nie pozna. I trochę jak w przypadku walki z terroryzmem – przecież chodzi o walkę z praniem pieniędzy. Tu nie ma żartów. Prawo własności znów trzeba zawiesić.

Żeby jednak nie było tak, że jedynie GIIF ma uprawnienia do blokowania rachunku, prokurator, nawet bez zawiadomienia GIIF, może dokonać blokady w zasadzie każdego rachunku, w każdej instytucji finansowej. Oczywiście od postanowienia można odwołać się do sądu, co jednak nie wstrzymuje jego wykonania, a o tym, czy dostęp do akt dostaniemy, zadecyduje ten sam prokurator, który rachunek zablokował. Uchylając rąbka tajemnicy, mogę zdradzić, że w takich sytuacjach zgody na udostępnienie akt nie widziałem nigdy i nie znam nikogo, kto widział. I nawet zasada domniemania niewinności nie działa, bo nikt o nic tu nie jest podejrzany.

Przepadek mienia pochodzącego z przestępstwa jest naturalnym skutkiem jego popełnienia. O ile oczywistym jest, że państwo rekwiruje pieniądze pochodzące z handlu narkotykami czy pieniądze skradzione podczas napadu na bank, o tyle mniej oczywiste jest to, że przedmiotem zajęcia może być cały zgromadzony majątek, niezależnie od tego, z jakiego tytułu został objęty. Omawiana regulacja została wprowadzana na kanwie walki ze zorganizowaną przestępczością.

Czego nie udowodnimy, to domniemamy

Udowodnienie nielegalnego pochodzenia środków bywa niekiedy trudne, a niekiedy wręcz karkołomne, wprowadzono więc przepis, który zakłada, że w przypadku uzyskania korzyści z przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności powyżej pięciu lat (czyli po nowelizacjach „ziobrowskich” niemal każdego), uważa się, że wszelkie mienie, które sprawca uzyskał w okresie pięciu lat przed popełnieniem przestępstwa za pochodzące z przestępstwa.