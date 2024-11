Aleksandra Domarecka, Magdalena Wątroba: Przeprosiny za naruszenie dóbr osobistych po nowemu: po cichu i bez sankcji

Po trzecie, forma i treść oświadczenia z przeprosinami powinny być dostosowane do okoliczności naruszenia dóbr osobistych, co może obejmować przeproszenie, wyrażenie ubolewania, sprostowanie lub wyjaśnienie. Środek ten powinien być stosowany proporcjonalnie do zasięgu zdarzenia – z uwzględnieniem kręgu odbiorców zachowania, które doprowadziło do naruszenia dóbr osobistych. Monitor Sądowy i Gospodarczy – wbrew irracjonalnemu naszym zdaniem założeniu ustawodawcy – w oczywisty sposób nie stanowi uniwersalnego medium, które dociera do szerokiej opinii publicznej oraz do osób, które były świadkami naruszenia. Wierzycielowi, którego dobra osobiste zostały naruszone publicznie – w mediach lub internecie – jego dobrego imienia nie przywróci publikacja w Monitorze, lecz wyłącznie tam, gdzie doszło do naruszenia lub w mediach o podobnym zasięgu i kręgu odbiorców.

Krok wstecz

Zasady zostały zatem zmienione w kierunku, który z pewnością nie służy interesom osób, których dobra osobiste zostały naruszone. Pozwala za to naruszycielom na w zasadzie bezkarne niepublikowanie przeprosin, czyli de facto niewykonywanie wyroków. Grożąca za to sankcja jest mało dotkliwa. Nowelizacja odrywa przeprosiny od rzeczywistej sfery społecznej, w której doszło do naruszenia, co podważa ich skuteczność i sens.

Przyznanie wierzycielowi prawa do opublikowania przeprosin na koszt przepraszającego należy uznać za właściwe i zgodne z ideą rzeczywistego, moralnego zadośćuczynienia za publiczne naruszenie dóbr osobistych. Rozwiązanie to dawało wierzycielowi narzędzie, które pozwalało na (w miarę) szybkie, a na pewno skuteczne przywrócenie jego dobrego imienia w oczach społeczeństwa. W przeciwieństwie do zmian wprowadzonych nowelizacją, odpowiadało na potrzebę realnego zadośćuczynienia moralnego i co nie mniej istotne: rozwiązywało problem nieskuteczności mechanizmów przymusu.

Zapewnić skuteczne zadośćuczynienie

Publikacja przeprosin w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie ma z tym postulatem nic wspólnego.

Jest to rozwiązanie oderwane od rzeczywistych interesów wierzycieli w sprawach o naruszenie dóbr osobistych, stanowiące regres i powrót do mechanizmów nieskutecznych i nieadekwatnych. Jeśli celem ustawodawcy było rzeczywiste zaspokojenie roszczeń poszkodowanego, to naszym zdaniem konieczne jest ponowne przeanalizowanie przepisów procedury cywilnej i przyjęcie regulacji, które zapewnią wierzycielom skuteczne zadośćuczynienie moralne. Publikacja przeprosin w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – choć formalnie wyczerpuje obowiązek publikacji przeprosin – nie zapewnia satysfakcji moralnej wierzycielowi, ani też nie przywraca jego dobrego imienia w oczach opinii publicznej. Dalsze zmiany są niezbędne, aby przepis ten odzwierciedlał rzeczywiste potrzeby pokrzywdzonych i wartości ochrony dóbr osobistych. Obecny kształt omawianej regulacji obniża rangę przeprosin jako moralnego zadośćuczynienia i narusza standardy ochrony wypracowane przez orzecznictwo Sądu Najwyższego w 2006 r.

Aleksandra Domarecka jest adwokatką, associate w kancelarii Clyde&Co