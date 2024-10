Maciej Gutowski, Piotr Kardas: Niemądra uchwała SN

Ostatnio uwagę przykuła uchwała SN z 30 września 2024 r., I KZP 3/24, stwierdzająca – zgodnie z komunikatem na stronie SN – że przepisy, na podstawie których prokurator Dariusz Barski został w 2016 r. przywrócony do służby, miały i mają nadal moc obowiązującą, a tym samym został skutecznie powołany na urząd prokuratora krajowego. Pierwszorzędnym problemem nie jest, że została ona wydana w tzw. składzie neosędziowskim, lecz to, że jest niepokojąco wątpliwa. Skład orzekający pomylił bowiem problem obowiązywania ustawy z problemem czasowego ograniczenia kompetencji prokuratora generalnego do przywrócenia do służby czynnej i powołania prokuratorów.