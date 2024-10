Jacek Dubois: Ryszard lwie serce

Firma wystawiła mnie na aukcję. Proszę się nie obawiać, nie chodzi o handel „żywym towarem”. Przy corocznej zbiórce na WOŚP każdy stara się pomóc. Moi wspólnicy wpadli na pomysł, że naszym wkładem będzie lunch ze mną. Okazało się to zupełnie niezłą koncepcją, bo od kilku lat udaje się w ten sposób uzbierać przyzwoite pieniądze, co jest dowodem, że prawnicy są w cenie. Nie udało mi się wprawdzie nawet zbliżyć do ceny za Monikę Olejnik, ale wygrałem z redaktorem Jackiem Pałasińskim, z którym w jego programie propagowaliśmy prowadzoną zbiórkę.