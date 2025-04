HR Business Partner – rozwojowa i dobrze płatna nisza w HR

Podczas gdy rekruterzy i specjaliści ds. kadr i płac (których wypiera automatyzacja) musieli się w ostatnich latach pogodzić z malejącym wyborem ofert pracy, to przybywało ich w niszowej wciąż specjalizacji, jaką jest HR Business Partner. Ostatnie lata przyniosły tam również dwucyfrowy wzrost mediany płac, która w ubiegłym roku zwiększyła się do 13 tys. zł brutto. To o 2 tys. zł więcej niż dwa lata wcześniej – wykazał udostępniony „Rzeczpospolitej” raport Stowarzyszenia Praktyków HR (SP HR), który podsumowuje wyniki ogólnopolskiego badania 645 HR Business Partnerów. Jak wyjaśnia dr Natalia Dernowska-Żaczyk, kierująca zespołem, który zrealizował badanie, HR Business Partner (HR BP) to rola łącząca działania z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim z realnym wsparciem strategicznym dla biznesu.

– Chociaż zakres odpowiedzialności może się różnić w zależności od organizacji, to cechą wspólną dla większości firm jest bliska współpraca HR BP z menedżerami, zrozumienie celów biznesowych oraz współtworzenie rozwiązań, które wspierają ich realizację – dodaje ekspertka Stowarzyszenia Praktyków HR. Zwraca też uwagę, że mediana wynagrodzenia HR Business Partnera (13 tys. zł brutto) jest niemal dwukrotnie wyższa niż w przypadku specjalisty HR (7–8 tys. zł brutto).

Spec od problemów HR

Z badania SP HR wynika, że specjaliści i menedżerowie HR BP najczęściej rozwiązują problemy dotyczące relacji z pracownikami (94 proc.), zarządzają projektami HR (91 proc.), wdrażają w firmach zmiany organizacyjne, a także rozwiązania budujące kulturę organizacyjną i zaangażowanie pracowników (89 proc.) oraz przeprowadzają rozmowy motywacyjne i rozstaniowe z pracownikami.

Jak szacuje Piotr Palikowski, prezes SP HR, w Polsce jest około 4 tys. stanowisk HR Business Partnerów (głównie w dużych firmach). Jednak rynek pracy dla tych specjalistów szybko rośnie, ponieważ coraz częściej sięgają po nich także średnie firmy. Potwierdzają to analizy Grant Thornton, która we współpracy ze spółką Element monitoruje największe portale rekrutacyjne; w ofertach pracy dla HR BP nie widać spadku popytu, który dotknął pozostałe specjalizacje w HR, na czele z rekruterami. W I kw. tego roku HR BP mieli do wyboru 480 ofert pracy, o ponad jedną trzecią więcej niż rok wcześniej i o jedną siódmą więcej niż w I kw. 2023 r. (Jednak ponaddwukrotnie częściej firmy szukały specjalistów ds. kadr i płac).

Rosnące zapotrzebowania na HR BP wpływa też na ich wynagrodzenia, w tym szczególnie na stawki ekspertów i menedżerów. Z raportu SP HR wynika, że w ostatnich dwóch latach (2022–2024) najbardziej, bo prawie o 30 proc., wzrosło przeciętne wynagrodzenie menedżerów, w tym dyrektorów zespołów HR BP.