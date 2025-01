Amerykański rynek pracy znów mocno rozgrzany

W grudniu przybyło w USA (licząc poza rolnictwem) aż 256 tys. nowych etatów. Średnio spodziewano się, że ich liczba wzrośnie tylko o 165 tys. Dane za listopad umiarkowanie zrewidowano w dół - z 227 tys. do 212 tys. Stopa bezrobocia spadła natomiast z 4,2 proc. do 4,1 proc., co również było zaskoczeniem. Wzrost średniej płacy godzinowej lekko wyhamował - z 0,4 proc. miesiąc do miesiąca do 0,3 proc. i z 4 proc. r./r. do 3,9 proc.

Przez cały 2024 r. w gospodarce amerykańskiej przybyło 2,2 mln nowych etatów. Było ich mniej niż w 2023 r. (3 mln), ale więcej niż w przedpandemicznym 2019 r. (2 mln).

W reakcji na te dane, kurs dolara wystrzelił w górę. O ile przed ich publikacją za 1 USD płacono 4,14 zł, to w ciągu kilku minut notowania zbliżyły się do 4,18 zł. Dolar zyskał też 0,7 proc. wobec euro i stał się najmocniejszy od jesieni 2022 r. w stosunku do tej waluty. Funt brytyjski osłabł do najniższego poziomu od 14 miesięcy. Rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich skoczyła o 10 pb., do 4,78 proc.

Jakie są szanse na obniżki stóp procentowych w USA?

To, że rynek pracy w USA jest wciąż mocno rozgrzany, sprawia, że spada prawdopodobieństwo tego, że Fed będzie agresywnie obniżał stopy procentowe w nadchodzących miesiącach. Inwestorzy właściwie wykluczają, by do obniżki doszło na styczniowym posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC). Po publikacji danych z amerykańskiego rynku pracy, barometr CME Fed Watch wskazywał, że jest 97 proc. szans na to, że Fed 29 stycznia utrzyma główną stopę procentową w obecnym przedziale 4,25-4,5 proc. (Dzień wcześniej prawdopodobieństwo utrzymania stóp bez zmian oceniał on na 93 proc.). Kolejne posiedzenie FOMC jest zaplanowane na 19 marca. CME Fed Watch wskazuje, że szanse na cięcie stóp wynoszą wówczas tylko 29 proc. W przypadku posiedzenia majowego jest natomiast 39 proc. szans, że po nim główna stopa będzie niższa niż obecnie.