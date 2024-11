Fachowcy są coraz bardziej pożądani. Zainteresowanie ich usługami na platformie Oferteo sięgnęło szczytu – w przypadku hydraulików to już ponad 16 tys. zapytań, a dynamika po III kwartale jest cały czas rosnąca. Wiele wskazuje na to, że do końca roku przebije 22 tys. (rok wcześniej było to 20,6 tys.). Zapotrzebowanie na elektryków już dobiło do poziomu z całego 2023 r., więc – jak mówią eksperci – bariera 18 tys. zapytań o ofertę zostanie przebita (w 2023 r. było to 12,7 tys.).

FRONT A1 złota rączka Duszczyk Foto: Tomasz Sitarski

Dlaczego rośnie popyt na fachowców?

W latach 2021–2023 liczba zapytań dotyczących usług hydraulików oraz elektryków na Oferteo.pl nie wykazywała szczególnych wahań i pozostawała na jednym, dość niskim poziomie. Jak tłumaczy nam Marta Kaleta-Domaradzka z Oferteo, rok 2024 rzuca nowe światło na popyt na te konkretne usługi. Źródło wzrostu zainteresowania widzi w większej liczbie nowych inwestycji, renowacjach starych instalacji i coraz większej świadomość ekologicznej, która skłania do wdrażania bardziej efektywnych rozwiązań.

– Ze względu na dynamicznie rosnącą liczbę nowych budynków mieszkalnych, biurowych i komercyjnych potrzeba usług elektryków i hydraulików stale rośnie. Do czerwca br. oddano w Polsce 562 nowe inwestycje, co pokazuje, że skala potrzeb jest duża. Niezbędne renowacje i modernizacje to drugi punkt. Starsze budynki wymagają remontów, modernizacji oraz wymiany instalacji elektrycznych i hydraulicznych, co powoduje zwiększone zapotrzebowanie na tych fachowców. Ich wiedzy i doświadczenia nie nabędzie się samemu, oglądając wideo instruktażowe dostępne online. To umiejętności na wagę złota – komentuje Kaleta-Domaradzka.