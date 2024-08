Pracownicy uciekają przed stresem do nowej firmy

Ponad połowa pracowników jest przeciążona emocjonalnie pracą. Jest to znacząco więcej niż rok wcześniej. Tak wynika z drugiej edycji badania „Presja zmian, a emocje i zdrowie psychiczne w środowisku pracy” realizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Bliżej siebie” Grupy Artemis, wspieranej przez portal pracy rocketjobs.pl.

Komu stres towarzyszy najczęściej?

Teraz przeciążenie emocjonalne odczuwa 51 proc. kierowników i 52 proc. pracowników, rok wcześniej było to 41 proc. pracowników i 31 proc. pracodawców. Przy czym stres częściej i powszechniej (czyli często i stale) towarzyszy kierownikom (48 proc.) niż pracownikom (36 proc.). W raporcie powołano się na dane ZUS, z których wynika, że w zeszłym roku roku z powodu reakcji na ciężki stres wystawiono niemal 477,6 tys. zwolnień lekarskich (8 mln 855 tys. dni absencji chorobowej).

Ponad połowa respondentów zapytana w maju o wpływ pracy na stres powiedziała, że wywołuje ona duży jego poziom i zmęczenie, a 40 proc., iż stres, jaki odczuwają w pracy, często utrudnia im realizację bieżących zadań.

Co powoduje zaniepokojenie w pracy?

Sprawdzono, jakie sytuacje powodują zaniepokojenie pracowników. Najczęściej wymieniono: presję czasu i tempo pracy (38 proc.), zbyt małe zarobki (31 proc.) i zbyt dużą liczbę zadań (29 proc.). Kierownicy (liderzy) częściej wymienili pierwszą i trzecią przyczynę, pracownicy – drugą.

Okazało się, że praca nie tylko tak pochłania czas, że nie pozostawia go na życie osobiste (tak i raczej tak dzieje się w przypadku 45 proc. liderów i 43 proc. pracowników), ale także jest przyczynkiem do rozpoczęcia poszukiwania pracy. Myślało o tym 48 proc. liderów i 39 proc. pracowników. Tylko co dziesiąty lider i co jedenasty pracownik uważa, że praca w żadnej sytuacji nie przeszkadza im w życiu osobistym.