Czytaj więcej Handel Nadchodzi kolejna bitwa o zakaz handlu w niedzielę Polska Izba Handlu ostro sprzeciwia się propozycjom złagodzenia ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Zdaniem organizacji przyspieszy to znikanie niezależnych sklepów, choć ten proces wcale się nie zatrzymał.

Konsumenci są raczej przeciw niż za zakazem handlu w niedzielę

Większość pracowników sklepów niechętnych do pracy w niedzielę zwraca uwagę, że często ona jest jedynym dniem w tygodniu, kiedy są w stanie znaleźć czas dla bliskich i na odpoczynek. Wskazują również, że ruch w sklepach w nieliczne niedziele handlowe jest często niewielki, a klienci mają wystarczająco dużo okazji do zrobienia zakupów w pozostałe dni tygodnia, gdy sklepy są nierzadko otwarte do późnych godzin wieczornych.

Klienci są tu jednak bardziej podzieleni niż handlowcy. Z przypomnianych ostatnio przez „Rzeczpospolitą” badań firmy UCE Research wynika, że w lutym b.r. ograniczenia w handlu popierało 44 proc. konsumentów, ale więcej było przeciwników zakazu (46 proc.). We wrześniu 2023 r. w badaniu tej firmy przeciwników zakazu handlu w niedzielę było 54 proc.

Czytaj więcej Handel Wicepremier Gawkowski: Niedziele handlowe tylko za wielkie wynagrodzenie – Dzisiaj nie zmieniałbym tego, żeby niedziele były handlowe, ale w przyszłości możemy do tego podejść pod jednym warunkiem: że więcej będzie zarabiała osoba pracująca w niedzielę – zadeklarował wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy w Radiu Zet.

Zniesienie zakazu zwiększy popyt na pracę dorywczą

Zwolennicy zniesienia zakazu argumentują, że handel w niedziele zwiększy liczbę miejsc pracy — również w ramach cenionej przez wiele osób elastycznej pracy tymczasowej, w tym dorywczej.

Zwiększone zapotrzebowania na takich pracowników przewiduje w komentarzu dla „Rzeczpospolitej’ Krzysztof Trębski, członek zarządu spółki Tikrow, która rozwija aplikację z ofertami pracy natychmiastowej. Według niego, pierwsze miesiące po odblokowaniu handlu w niedzielę będą przypominały handlowe „peaki” znane z sezonów przedświątecznych, majówek czy promocji black week.