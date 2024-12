Deweloperzy. Kto w 2024 roku dał dobrze zarobić inwestorom?

Na rynku mieszkaniowym sytuacja była trochę inna. Indeks WIG-nieruchomości miał za sobą wspaniały rajd z I połowy 2023 r. – na fali „Bezpiecznego kredytu”. W II połowie 2023 r. – gdy program wszedł w życie – przyszła stabilizacja. Po jesiennych wyborach i grudniowej zmianie władzy wydawało się, że kurs polegający na wsparciu rynku dopłatami do pożyczek będzie kontynuowany. Dzięki temu oraz wciąż dobrej sprzedaży napędzanej jeszcze „Bezpiecznym kredytem” do maja trwała kolejna fala zwyżki – w sumie o 29 proc. – z 3,55 tys. do 4,59 tys. pkt.

Jednak kłótnie w koalicji o program „Na start” i politykę mieszkaniową i wyhamowanie sprzedaży mieszkań – plus trend na szerokim rynku kapitałowym – przełożyły się na korektę WIG-nieruchomości do 3,78 tys. w wakacje. Po odbiciu od października notowania są w trendzie bocznym, w okolicach 4,3 tys pkt.

Mimo trudnego bieżącego otoczenia i konieczności zweryfikowania w dół celów sprzedaży mieszkań część deweloperów mieszkaniowych korzystała z innego rodzaju sterydów wynikających ze specyfiki branży. Część spółek błyszczała bowiem wynikami finansowymi pochodzącymi z przekazywania mieszkań sprzedanych w czasach dobrej koniunktury, a także sowitymi dywidendami.

Kilka deweloperskich przedsiębiorstw zaliczyło nawet w tym trudnym roku rekord notowań.

Cała nadzieja w stopach

Jakie perspektywy rysują się przed branżą? Deweloperom komercyjnym będą sprzyjać kolejne obniżki stóp w eurozonie – euro to bowiem podstawowa waluta transakcji. Apetyty międzynarodowych inwestorów się poprawiają, a polski rynek jest pozytywnie postrzegany. Dodatkowa stymulacja mogłaby przyjść z rodzimego podwórka, gdyby została uchwalona ustawa o REIT-ach. Ułatwiłoby to rodzimym inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym lokowanie w nieruchomościach komercyjnych. Nieco ponad rok od powołania rządu projekt ustawy nie ujrzał światła – ale podobno prace nad założeniami są dość zaawansowane.