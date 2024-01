Amsterdam: komisja obniżyła drastycznie wysoki czynsz z 1950 do 95 euro

Pewien właściciel domu z Amsterdamu wynajmował pokoje za 1950 euro miesięcznie za jeden pokój przy popularnej Keizersgracht w samym centrum miasta. Lokalizacja idealna. Niestety okazuje się, że pokoje w tym domu są delikatnie mówiąc w kiepskim stanie, mają nieszczelne okna, zacieki i nadają się do generalnego remontu.

Dwóch najemców, którzy wynajęli pokoje w tym budynku, postanowiło zakwestionować cenę wynajmu ustaloną przez właściciela – uznając, że jest drastycznie zawyżona za lokale w takim fatalnym stanie.

Czynsze pod kontrolą

Najemcy zwrócili się do Huurcommissie (Komisji ds. wynajmu), która przeprowadziła wycenę pokoi. Jej ustalenia zirytowały właściciela budynku, ale ucieszyły najemców. W przypadku jednego z pokoi stwierdzono, że czynsz powinien zostać obniżony z 1950 euro miesięcznie do 476,84 euro miesięcznie – podaje portal NU.nl. I to nie wszystko. Ze względu na zły stan domu (przeciągi i przecieki) czynsz został tymczasowo jeszcze bardziej obniżony do zaledwie 95,37 euro miesięcznie do czasu dokonania niezbędnych napraw przez właściciela. Natomiast drugi najemca, który również poprosił o pomoc Huurcommissie wywalczył obniżkę czynszu aż o 700 euro miesięcznie.

Huurcommissie jest organem państwowym oraz bezstronną organizacją powołaną, aby zapobiegać sporom między najemcami i wynajmującymi, pomagać w rozwiązywaniu takich sporów oraz formalnie je rozpatrywać. Jeśli najemca i wynajmujący nie rozwiążą sporu sami, Huurcommissie wydaje wiążącą decyzję w sprawie.