Walerij Tkaczow, wicedyrektor działu handlowego ukraińskich kolei poinformował, że w ostatnim tygodniu liczba wagonów ze zbożem udających się do portów w okolicach Odessy wzrosła o 26 proc. do 5341 z 4227. Każdego dnia do tamtejszych silosów trafiało zboże z 970 wagonów. Tydzień wcześniej liczba wagonów skoczyła o 50 proc. — informuje Reuter.

W sierpniu Ukraina uruchomiła „humanitarny korytarz” dla statków z płodami rolnymi dla krajów Afryki i Azji, starając się ominąć faktyczną blokadę Morza Czarnego po wypowiedzeniu przez Rosję umowy gwarantującej Ukrainie eksport morzem. Później ten nowy szlak wzdłuż południowo-zachodniego ukraińskiego wybrzeża prowadzący do wód terytorialnych Rumunii i dalej do Turcji został wykorzystywany także do wysyłania zboża.

Wicepremier Oleksandr Kubrakow poinformował 9 listopada, że od czasu uruchomienia w sierpniu tego korytarza 91 statków zabrało z Ukrainy 3,3 mln ton płodów rolnych i wyrobów metalowych. Organizacja rolnicza UCAB podała z kolei, że dzięki temu korytarzowi eksport ukraińskiego zboża zwiększył się o 15 proc. do 4,8 mln ton.