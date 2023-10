Arkansas nakazuje firmie Syngenta sprzedaż amerykańskich gruntów rolnych

Syngenta, rywal amerykańskiej firmy Corteva oraz niemieckich firm BASF i Bayer, szwajcarska grupa zajmująca się chemią rolniczą i nasionami, została kupiona za 43 miliardy dolarów przez ChemChina w 2017 r. i włączona do Sinochem Holdings Corp. w 2021.

Jeśli Syngenta nie sprzeda swojej ziemi należącej do spółki zależnej Northrup King Seed Co, prokurator generalny Arkansas Tim Griffin może „zmusić ją do opuszczenia naszego stanu” na drodze prawnej, powiedział gubernator Huckabee Sanders. Stan nałożył również na firmę Syngenta grzywnę w wysokości 280 000 dolarów za niezgłoszenie w terminie zagranicznej własności – informuje CNN. Saswato Das powiedział, że nikt z Chin nigdy nie nakazywał kierownictwu Syngenty kupować, dzierżawić lub w inny sposób angażować się w nabywanie gruntów w USA. „Wszystkie grunty posiadane przez firmę Syngenta zostały zbadane przez rząd USA za pośrednictwem dwóch organów administracji w związku z przechodzeniem firmy Syngenta na własność ChemChina” – powiedział Das.

Według USDA podmioty zagraniczne posiadały udziały w około 40 milionach akrów (16,2 miliona hektarów) gruntów rolnych w USA – to stan na dzień 31 grudnia 2021 r. Stanowił to 3,1 proc. ogółu gruntów rolnych w prywatnym posiadaniu i 1,8 proc. ogółu gruntów. Chiny posiadały mniej niż 1 proc. gruntów w posiadaniu zagranicznym, podczas gdy kanadyjscy inwestorzy mieli ich aż 31 procent.