Co przyniesie kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi? (fot. ilustracyjna z 2023 r.)
24 stycznia 2024 r. napisałam w „Rzeczpospolitej” o tym, czego boję się w kampanii prezydenckiej (wzniecania antyukraińskich nastrojów, darwinistycznych postulatów, trumpizacji polskiej polityki). Do wyborów parlamentarnych zostało mniej więcej półtora roku. Może jeśli nazwę swoje lęki, to je rozładuję.
„Skoro sprawa członkostwa w UE wymknęła się spod kontroli tak stabilnej – wydawało się – demokracji jak brytyjska, wymknie się jeszcze łatwiej znerwicowanej demokracji polskiej. David Cameron też był szczerym zwolennikiem członkostwa Wielkiej Brytanii w UE” – pointuje Konrad Szymański, który w „Plusie Minusie” opublikował moim zdaniem tekst dekady („Na drodze do polexitu”).
Nie przekonują mnie zapewnienia, że do antyeuropejskiego przesilenia w Polsce droga jest wciąż daleka. Liczy się trend i całkowita bezbronność praw...
Boję się więc kampanii, której osią mogłoby być członkostwo Polski w Unii Europejskiej. To prawda: prawica – jak napisał Szymański – „dryfuje w ślepą uliczkę eurofobii”. Dryfuje, czyli jest już właściwie bezwiedna. Jednak liberałowie mogą popełnić błąd, zakładając, że, licząc w tej sprawie głosy, w realiach „znerwicowanej demokracji” muszą mieć ich więcej. PiS i KO stają naprzeciwko siebie niczym rewolwerowcy. Ale co jeśli kula zabłądzi?
Cześć polaryzacjo, moja stara „przyjaciółko”. PiS postawił na Przemysława Czarnka, który jest politykiem polaryzującym i w takich też tematach najlepiej się odnajdującym. Prawdopodobnie dwa główne obozy zatrudnią do obsługi kampanii swoją ulubioną specjalistkę – mobilizację. Prawica liczy na to, że Czarnek „pozbiera” wyborców, straconych wcześniej na rzecz jednej czy drugiej Konfederacji. Zaś koalicja rządowa będzie chciała zmobilizować tych rozczarowanych, strasząc Czarnkiem.
Boję się więc polaryzacji w kampanii. Jako wymówki. Jako najłatwiejszej interpretacji sytuacji polityczno-społecznej w Polsce. Jako potwora, który konsumuje wszystko, co tylko napotka na swojej drodze.
Po pierwsze, odmawiam komentarza, komu opłaca się lub nie temat członkostwa Polski w UE. Zabierzmy politykom zapałki, zamiast opisywać, jak ładnie się pali. Po drugie, powtórzę: spokój nas uratuje. Mam sentyment do tekstu, który oparłam o myśl Wojciecha Bonowicza z „Tygodnika Powszechnego”. Poeta napisał: „Nie da się pić wrzącej wody”.
Polaryzacja? Dziękuję, postoję. W „znerwicowanej demokracji” podczas koszmarnie zapowiadającej się kampanii postaram się więc kupić bilet w strefie ciszy – zapraszam co piątek do przedziału.
