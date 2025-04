Większość dostępnych dla społeczeństwa zawodów nie wymaga bowiem edukacji na poziomie wyższym. Makrozmiany świata pracy są znacznie szerszym zjawiskiem globalnym, niż są w stanie objąć programy edukacyjne

Wiara, że uniwersytet przetrwa jako rodzaj przedsiębiorstwa albo świetlicy dla policealnej młodzieży, to złudzenie. Zadaniem szkolnictwa wyższego jest bowiem gromadzenie i tworzenie wiedzy stanowiącej bufor chroniący społeczeństwo przed fatalizmem. Dzięki nauce przyszłość nie jest przesądzona, za sprawą badań nie muszą nami rządzić ślepe prawidła i mity ekonomicznego czy ideologicznego determinizmu. Uniwersytety mogą i powinny wskazywać alternatywne ścieżki rozwoju oraz przeciwdziałać nadchodzącym kryzysom. Jednak w tym celu potrzebują stabilnego finansowania i mądrych strategii. Wiele uznanych badaczek przewiduje, że w przyszłości będą one wspierane na wielu poziomach – przez państwa, regiony i organizacje międzynarodowe. Dzięki temu stworzą sieć ośrodków wiedzy, które będą chronić społeczeństwo przed bezmyślnym dryfem w stronę technologicznych i politycznych zagrożeń, czego przykładem jest chociażby mariaż big techów z globalnymi siłami autorytarnego populizmu.

Reforma polskiej nauki: Współpraca powinna zastąpić konkurencję

Polska nauka, po ośmiu latach rządów PiS i półtora roku władzy koalicji 15 października, potrzebuje kopernikańskiego przewrotu. Odrzucenie postpisowskiej ewaluacji według fatalnych i nieuczciwych zasad, radykalny wzrost nakładów na badania i rozwój oraz powrót demokratycznej i kolegialnej formy zarządzania – to absolutne minimum. Tylko w ten sposób możemy stworzyć ramy funkcjonowania nowoczesnych uniwersytetów. Większość dostępnych dla społeczeństwa zawodów nie wymaga bowiem edukacji na poziomie wyższym. Makrozmiany świata pracy są znacznie szerszym zjawiskiem globalnym, niż są w stanie objąć programy edukacyjne. By zmierzyć się z tym wyzwaniem, potrzebujemy nowoczesnego podejścia do interdyscyplinarnej dydaktyki oraz umiejętności przekraczania utartych podziałów na nauki ścisłe, humanistyczne i przyrodnicze. Współpraca powinna zastąpić konkurencję oraz wyścig do dna o ograniczone środki na badania. W ten sposób polska akademia nie tylko wyjdzie z kręgu neoliberalizmu i źle rozumianego konserwatyzmu, ale także wyznaczy nowe, suwerenne trendy na rzecz własnego rozwoju.

Autorka Monika Kostera Profesor tytularna nauk ekonomicznych i humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, Visiting Professor Uniwersytet Södertörn, Uniwersytet w Rennes, Uniwersytet Paris Nanterre