I właśnie z tym momentem mamy do czynienia dzisiaj. Wystarczyły dwa, trzy wywiady, by przypomnieć, że lider Konfederacji postuluje całkowity zakaz aborcji (nawet jeśli dotyczy to zgwałconej nastolatki), płatne studia, prawną nierozwiązywalność małżeństw sakramentalnych, likwidację programu 800+ czy możliwość leczenia ludzi przez felczerów bez stosownych uprawnień. To świetny program, ale dla partii, która chce szokować i siedzieć na radyklanie prawicowej stronie sceny politycznej, a nie dla kogoś ubiegającego się o najwyższy urząd w państwie.

Dlaczego Sławomir Mentzen jest zwyczajnie słabym politykiem?

Ostatnim kłopotem Mentzena jest sam Mentzen. Przyznaje się on do pewnych dysfunkcji psychologicznych – i to widać. Do tej pory ten fakt nie przeszkadzał. Mógł prowadzić kampanię w iście autystycznym stylu: tworzyć w zaciszu domowym filmiki i wrzucać je do sieci, organizować wiece, na których mówi wciąż to samo, uciekać przed wyborcami na hulajnodze itp. Wystarczyło jednak, że kandydat zdecydował się na jeden wywiad (zresztą u konkurenta politycznego, co świadczy o tym, iż szef Konfederacji i jego otoczenie to jednak chłopcy w krótkich spodenkach), by całkowicie się pogubił i zaprezentował się jako ktoś niewybieralny. To zresztą stały fenomen tego polityka – gdy jest sam na sam z kamerą, wypada świetnie, ale gdy po drugiej stronie pojawia się ktoś potrafiący zadawać niewygodne pytania, gubi się, plecie androny, powtarza slogany i prezentuje rozumienie świata na poziomie licealisty, dla którego wszystkie problemy są łatwe do rozwiązania i banalne.

Zaryzykowałbym zatem tezę, że 18 maja kandydat Konfederacji będzie bardziej walczył o trzecie miejsce z Szymonem Hołownią niż o drugie z reprezentantem PiS

Polityka wymaga pewnych specyficznych umiejętności – i nie ograniczają się one do osiągania dobrych zasięgów w mediach społecznościowych. Autyści nie mają w niej szans. Tu wymaga się empatii, dobrego kontaktu z ludźmi (nawet jeśli w głębi ducha pogardza się nimi), emocjonalnej sprawności, umiejętności improwizacji. Tego wszystkiego Mentzen jest pozbawiony. Tę ułomność udawało się ukryć, gdy kampania była na wstępnym etapie, ale wyjdzie ona z całą mocą już wkrótce, gdy nabierze ona rumieńców. Nie da się po prostu przeprowadzić udanej walki o wyborców… uciekając przed nimi na hulajnodze.