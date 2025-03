Według sondaży Polacy uważają, że Ukraina jest roszczeniowa i niewdzięczna

Warto się jednak przyjrzeć wypowiedzi Nawrockiego z jeszcze innego powodu. Dziennikarze „Newsweeka” cytowali ostatnio badania zamówione przez Prawo i Sprawiedliwość, z których miało wynikać, że aż 70 proc. Polaków uważa, że Ukraińcy są niewdzięczni i w ogóle zbyt roszczeniowi. Może się zatem komuś wypowiedź Nawrockiego podobać lub nie, ale warto wiedzieć, skąd się bierze. Kandydat „obywatelski” po prostu został przygotowany przez sztab z obecnych nastrojów społecznych. I wie, że zbytnia empatia wobec prezydenta Ukrainy nie jest teraz w modzie.

Podobnie jest z pomysłem wysłania wojsk rozjemczych do Ukrainy, co zaproponował Polakom Emmanuel Macron. Badania pokazały, że Polacy bardzo tego nie chcą. Dlatego przeciwni wysłaniu wojsk są Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, a Sławomir Mentzen żądał wręcz przyjęcia przez Sejm uchwały, która by zakazała wysyłania polskich wojsk do Ukrainy.

Dlatego trudno nie przyznać racji prof. Stanisławowi Żerce, który napisał w serwisie X, że o prezydenturę walczy dziś trzech Mentzenów. Rafał Trzaskowski domaga się odebrania 800+ Ukraińcom, którzy nie pracują, Nawrocki walczy z obowiązkowymi szczepieniami, a Mentzen tylko zaciera ręce, że wyznacza trendy w kampanii wyborczej. W tym sensie różnica między kandydatami jest różnicą dotyczącą smaku i stopnia, ale nie jakości. Mentzen jest wprost antyukraiński i antyeuropejski oraz nacjonalistyczny. Nawrocki jest taki sam w mniejszym stężeniu. Trzaskowski mówi rzeczy w znacznie lepszym guście, krytykuje Ukraińców, ale się nie cieszy, narzeka na unijną biurokrację, choć sam był kiedyś gorliwym zwolennikiem integracji europejskiej i Zielonego Ładu.

Kłopot w tym, że akurat w przypadku stosunku do Ukrainy nasza racja stanu zdecydowanie powinna odbiegać od społecznych nastrojów. A od kandydatów oczekiwać powinniśmy nie tego, że będą ślepo szli za sondażami, ale że będą mieli odwagę powiedzieć coś w poprzek. Jak Steve Jobs, który pytany, czy wypuszczając na rynek kolejne genialne gadżety, badał opinie konsumentów, twierdził, że gdyby tak zrobił, stworzyłby jakieś cyfrowe badziewie. A on miał odwagę uczyć konsumentów dobrego smaku i budzić w użytkownikach produkowanych przez jego firmę sprzętów potrzeby, z istnienia których wcześniej nawet nie zdawali sobie sprawy.