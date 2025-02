Trzeba to jasno powiedzieć: obecny lokator Białego Domu jest osobą o mentalności i horyzontach myślowych 15-latka. To drugie sprowadza się do jego ograniczonych zasobów intelektualnych. Nigdy chyba Ameryka nie mała tak słabo przygotowanej do sprawowania swego urzędu głowy państwa. To człowiek – o czym donosili ludzie blisko z nim kiedyś współpracujący – który nie czyta książek, ma ograniczoną wiedzę o świecie, nie zna faktów i dowolnie nimi manipuluje. Jego predylekcja do kłamstwa bierze się tyleż z wad charakteru, co po prostu z tego, że on żyje w świecie fake newsów i postprawdy, bowiem one są mu najlepiej znane. To po prostu ignorant bez pojęcia o czymkolwiek.

Ataki na Zełenskiego są pokłosiem jego osobistej niechęci za to, że przed kilkoma laty ukraiński prezydent nie chciał dostarczyć mu „kompromatów” na syna Joe Bidena, których Trump chciał użyć w kampanii wyborczej.

Co zaś do jego mentalności – w tej materii najlepiej gdyby odnieśli się do tego nie politolodzy, lecz psycholodzy. Ale już na pierwszy rzut oka widać, że jego kompulsywność, niezdolność do dłuższej koncentracji, kierowanie się wyłącznie emocjami (najczęściej negatywnymi), uzależnienie od uderzeń dopaminowych dostarczanych przez media społecznościowe (od których też jest podobno uzależniony) – wszystko to opisuje go jako osobowość niedojrzałą.

Przecież ataki na Zełenskiego są tylko pokłosiem jego osobistej niechęci za to, że przed kilkoma laty ukraiński prezydent nie chciał dostarczyć mu „kompromatów” na syna Joe Bidena, których Trump chciał użyć w kampanii wyborczej. A ściskanie się przed laty z liderem Korei Północnej? Jaki był z tego urobek biznesowy czy transakcyjny? Żaden. Chodziło tylko o jakieś dziwne emocje, które to spotkanie miało wywołać u Trumpa.

Przedziwna przyjaźń Dudy i Trumpa

W przewidywaniu przyszłych jego działań należy zatem odrzucić podejście „realistyczne”, które prowadzić nas będzie na manowce. Trzeba przyjąć metodę psychologicznego obsługiwania tej niedojrzałej jednostki. Na korzyść Andrzeja Dudy trzeba powiedzieć, że on jako jeden z pierwszych to zrozumiał. Ułatwił mu dojście do tej prawdy jego charakter – jest on bowiem osobowościowym przeciwieństwem Trumpa. Nie chodzi o to, że jest wykształcony, ale o to, że jest z natury uległy – kiedyś wobec autorytetów z młodości, potem wobec Jarosława Kaczyńskiego, a obecnie w stosunku właśnie do prezydenta USA. Ten ostatni jest dominujący, a nasza głowa państwa uległa. To ułatwiało zawarcie tej dziwnej „przyjaźni”.