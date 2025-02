Amerykanie, tworząc swoją bazę w Gazie, nie tylko wzięliby odpowiedzialność za kwestią palestyńską, ale również stworzyliby od południa militarną osłonę fundamentalnie ważną dla bezpieczeństwa Tel Awiwu

Pytanie, po co takiej propozycji sekunduje Beniamin Netanjahu? Po pierwsze, by się połasić do Trumpa, schlebić jego próżności. Po wtóre – bo przedstawiony przez prezydenta USA plan, gdyby się powiódł, uwalnia go od najważniejszego problemu. Od Gazy. Amerykanie, tworząc swoją bazę w Gazie, nie tylko wzięliby odpowiedzialność za kwestię palestyńską, ale również stworzyliby od południa militarną osłonę fundamentalnie ważną dla bezpieczeństwa Tel Awiwu. Tyle, że szczwany lis Netanjahu świetnie wie, że ta oferta jest kosmiczna. Z małą szansą na realizację. Niemniej – i to są realia – angażuje uwagę Trumpa wobec Bliskiego Wschodu i wzmacnia relacje sojusznicze.

Prezydent USA Donald Trump i premier Izraela Beniamin Netanjahu Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Czym byłaby realizacja planu Donalda Trumpa dla USA? Czymś bardziej ryzykownym od operacji irackiej czy afgańskiej. Gigantycznym wysiłkiem okupionym nie tylko setkami miliardów dolarów inwestycji (co na to wyborca Trumpa?), ale i krwią amerykańskich żołnierzy. Bo dla świata arabskiego byłby to policzek i kolejna faza wojny z dwoma światowymi „szatanami”.