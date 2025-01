W tych obszarach, w których KO zajmuje zbieżne z Nową Lewicą pozycje, są szanse na zmiany. W innych nie – ponieważ Nowa Lewica ma za mało politycznego kapitału. A ma go za mało, bo jej wyborcy wolą silniejszą Koalicję Obywatelską lub PiS (ci bardziej socjalni) jako ugrupowania, które mają większą szansę działać skutecznie. I tak zamyka się błędne koło niemożności Nowej Lewicy, ale też partii Razem.



Lewica potrzebuje większej siły w negocjacjach z większymi partnerami. Jest jeden sposób

Ta połowa problemu, której lewica, przynajmniej publicznie, na razie nie diagnozuje, to obecna bezalternatywność współpracy z KO. Dziś Nowa Lewica stoi przed dylematem: albo żyrować rząd z Donaldem Tuskiem i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, albo znaleźć się w permanentnej opozycji, bez szansy na osiągnięcie w przewidywalnej perspektywie czasowej wpływu na władzę.

Tę drugą strategię, drogę „długiego marszu” i oczekiwania na jakieś duże trzęsienie ziemi na polskiej scenie politycznej, być może będzie chciała realizować partia Razem, ale warunkiem powodzenia jest przemknięcie się nad progiem 3 proc. w kolejnych wyborach, który gwarantuje finansowanie z budżetu, czego partia Adriana Zandberga dziś nie może być pewna.

Jest jednak jeszcze trzecia strategia, której na razie na lewicy nikt nie podchwytuje, a która otworzyłaby przed tym, kto by się na taki radykalny krok zdecydował, nowe możliwości – chodzi o nieodrzucanie z definicji współpracy z PiS. Oczywiście przy zachowaniu warunków brzegowych, domagania się np. ustępstw ws. praworządności – ale jednocześnie wskazanie, że są pola do ewentualnego współdziałania. A te istnieją – chodzi np. o politykę socjalną, w której Nowej Lewicy czy partii Razem do PiS byłoby z pewnością bliżej niż np. do Trzeciej Drogi.

Fakt, że liczba lewicowych kandydatów rośnie jak liczba grzybów po deszczu, świadczy o tym, że po tej stronie zdiagnozowano problem, ale tylko w połowie

Gdyby któraś siła lewicowa dopuściła taką współpracę – wyborca, głosując na nią, mógłby liczyć, że jego głos rzeczywiście ma znaczenie, bo jego partia może, jako mniejszy partner, podżyrować dwie różne większości, co znacznie podnosi jej możliwości negocjacyjne. Lewica nieskazana na mariaż ze wszystkimi przeciw PiS miałaby jakieś atuty w politycznej grze. Bo dziś po prostu ich nie ma. I nawet pięciu kolejnych kandydatów na prezydenta wywodzących się z tej strony sceny politycznej tego nie zmieni.