Michał Szułdrzyński: Wyjątkowa jednomyślność Dudy i Tuska w sprawie Netanjahu

Poseł Tomasz Trela z Lewicy napisał w serwisie X: „Andrzej Duda chce chronić Benjamina Netanjahu za którym jest wydany międzynarodowy nakaz aresztowania za zbrodnie wojenne w Strefie Gazy. Wstyd i hańba dla Polski mieć takiego Prezydenta”.

Przez cały czwartek tego typu komentarzy było pełno. A ściślej nie przez cały, bo wieczorem Donald Tusk ogłosił, że rząd przyjął uchwałę, która gwarantuje Netanjahu nietykalność. Uchwała głosi, że najwyższym przedstawicielom Izraela gwarantuje się „wolny i bezpieczny” udział w uroczystościach rocznicowych.

Choć sam Tusk od razu skrytykował Dudę, a później politycy KO również atakowali głowę państwa za to, że chciał rzekomo zrobić awanturę międzynarodową (Grzegorz Schetyna), faktem jest, że rząd zrobił dokładnie to, o co apelował Duda, czyli stwierdził, że Netanjahu mimo decyzji MTK może swobodnie do Polski przyjechać. Innymi słowy Tusk i Duda mówili jednym głosem, co w polskiej polityce nie zdarza się często.

Czego nie wiemy o powodach wspólnego stanowiska Dudy i Tuska w sprawie przyjazdu Netanjahu?

Prezydent jak i premier wzięli na siebie olbrzymie ryzyko. Jak zauważył Jerzy Haszczyński, podważenie przez Polskę jurysdykcji MTK wcale nie musi się skończyć dobrze dla naszego kraju. Jako państwo niebędące potęgą powinniśmy pilnować, by świat kierował się siłą prawa międzynarodowego, a nie prawem siły – to wszak ulubiona fraza Andrzeja Dudy z wystąpień w ONZ. Z jakiegoś powodu jednak Tusk i Duda podjęli to ryzyko. Czy po to, by zainwestować w relację z administracją Donalda Trumpa? Tego do końca nie wiemy. W ogóle opinia publiczna nie wie o tej sprawie wszystkiego.