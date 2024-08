Rosjanie nie chcą kolejnego Afganistanu, bo źle się kojarzy

Polegała na tym, że żołnierzy zasadniczej służby wojskowej (w Rosji trwa rok, poborowi podlegają mężczyźni w wieku 18-30 lat) nie wysyła się do strefy działań wojennych nad Dnieprem. W świetle prawa Putin mógłby to zrobić, gdyby Rosja została napadnięta i gdyby w kraju ogłoszono stan wojenny. Niczego takiego Kreml nie robi, mimo że Ukraińcy zajęli już ponad 1 tys. km. kw obwodu kurskiego. Rosyjski przywódca nadal woli obracać się w świecie „specjalnych” i „antyterrorystycznych” operacji. Wszystko po to, by nie powiedzieć swoim rodakom wprost: „rozpętałem wojnę i sprowadziłem ją do waszych domów”. Teraz musi pilnie znaleźć wystarczającą liczbę żołnierzy, by wypchnąć Ukraińców i nie pozwolić im się okopać. W przeciwnym wypadku klęska wizerunkowa będzie nie do nadrobienia.

Znacznie bardziej ryzykowne będzie kierowanie 18-letnich żołnierzy siłą wcielonych do wojska do walki z dobrze wyszkolonymi siłami specjalnymi Ukrainy. W takim przypadku Rosjanom mógłby się przypomnieć Afganistan, gdy młodzi chłopacy wracali w trumnach z wojny, której przyczyn nie rozumieli. Wszystkie sondaże z ostatnich lat wskazują, że jedynie co trzeci mieszkaniec Rosji uważa, że inwazja na Afganistan „była uzasadniona”.

Wojna Rosji z Ukrainą. Putin nie osiągnął swoich celów

Zapewne większość omotanych propagandą Rosjan już zdążyło się pogubić co do tego, jakie cele stawia przed sobą Kreml w trwającej od ponad dwóch lat (a w zasadzie od 10 lat) wojny. Najpierw Putin mówił o „odzyskaniu Krymu”. Następnie przekonywał, że musi „bronić ludności Donbasu”. Później stwierdził, że chce „denazyfikować” i „demilitaryzować” Ukrainę. Ale nie uprzedzał Rosjan, że ich powołani do wojska tuż po ukończeniu szkoły średniej synowie będą musieli ginąć w obronie Kurska. Wielu Rosjan zapewne zacznie się zastanawiać nad przyszłością swojego kraju. I zadawać pytania. Czy polityka Putina nie sprawi, że jutro trzeba będzie bronić Moskwy?

Nastroje w społeczeństwie rosyjskim już nie są jednoznaczne. Owszem, większość popiera działania swojej armii nad Dnieprem (wielu ekspertów uważa, że w dyktaturze Putina ludzie boją się szczerze odpowiadać na to pytanie w rozmowie z ankieterami), ale jednocześnie większość Rosjan już chce zakończenia wojny i rozpoczęcia rozmów pokojowych. Z najnowszego sondażu niezależnego ośrodka Centrum Lewady (przeprowadzonego w lipcu, przed ofensywą Ukrainy w obwodzie kurskim) uważa tak aż 58 proc. Rosjan.

Ofensywa Ukrainy w obwodzie kurskim. Kijów wybrał odpowiedni moment

Ukraińcy zaatakowali więc teren Rosji w najgorszym dla Putina momencie, gdy od miesięcy w rosyjskim społeczeństwie rośnie poparcie dla rozmów pokojowych i niechęć do wojny. W obecnej sytuacji Putin nie może takich rozmów rozpocząć, bo przecież „nigdy nic nie robił pod presją”. Nie może też ściągnąć swoich najważniejszych sił z Donbasu, bo pokrzyżowałby trwającą od wielu miesięcy ofensywę. Nie może też ogłosić powszechnej mobilizacji i stanu wojennego, bo to dobiłoby jego gospodarkę. Wygląda na to, że dzisiaj Putinowi nie pozostały już żadne dobre rozwiązania. Każdy krok będzie zły.