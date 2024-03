Rusłan Szoszyn: Zamach pod Moskwą otwiera nowy, decydujący etap wojny

Trudno byłoby znaleźć Kremlowi lepszy pretekst do ogłoszenia kolejnej, wielkiej fali mobilizacji do walki z „wrogiem”, niż zamach do którego doszło pod Moskwą. Zwolennicy Władimira Putina jeszcze bardziej się zjednoczą.