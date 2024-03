Miedwiediew zbierał oklaski obecnej na sali uśmiechniętej rosyjskiej młodzieży. Były prezydent Rosji nie wygląda na człowieka nieświadomego, od wybuchu wojny na polecenie Putina zarządza całą zbrojeniówką. Problem jest znacznie bardziej poważny. Wygląda na to, że w Rosji na dobre powróciło myślenie imperialne, obudził się demon kuszący do kolejnych podbojów, wojen. I, co najgorsze, w warunkach totalnej propagandy i cenzury, władze zaszczepiają młodemu pokoleniu brak szacunku do mniejszych, słabszych sąsiadów.

Kogo następnego zaatakuje Rosja? Białoruś, Armenia czy państwa Azji Centralnej?

To zła wiadomość głównie dla tych postradzieckich państw, które uzależniły się od Rosji kulturowo, politycznie, militarnie i gospodarczo. Jeżeli Ukraina padnie, Rosja w pierwszej kolejności zajmie Białoruś. Aleksander Łukaszenka sam zbudował ku temu fundamenty, całkowicie rusyfikując kraj, wsadzając do więzień czy zmuszając do emigracji probiałoruskie siły. Pozostał w otoczeniu absolwentów rosyjskich szkół wojskowych. Do aneksji kraju może dojść jeszcze za jego rządów, by w warunkach panującego tam totalitaryzmu nikt nie odważył się protestować.

I będą kolejne podboje. Czy Armenii, gdzie znajduje się rosyjska baza wojskowa, a Rosjanie kontrolują granice tego kraju z Turcją i Iranem, uda się kiedyś uciec z rosyjskiego „pasa bezpieczeństwa”? Czy potrafi to zrobić Kazachstan, do północnej części którego swoje roszczenia wysuwali już niektórzy rosyjscy politycy? A co z Tadżykistanem (tam też jest rosyjska baza wojskowa) czy uzależnioną od Rosji Kirgizją? Niech Miedwiediew pokaże im swoją mapę Kaukazu i Azji Centralnej.