Premier Jonas Gahr Støre: Polska i Norwegia - europejscy partnerzy

Rosyjskie działania wojenne w Ukrainie zagrażają europejskiemu bezpieczeństwu. Zmieniające się polskie rządy wyposażyły armię tak, by stała się ona jedną z najsilniejszych sił obronnych NATO. Niedawno podpisano kontrakty na zakup norweskich systemów rakietowych od Kongsberg Gruppen, w celu dalszego wzmocnienia polskiej obrony wybrzeża.

Norwegia buduje silne relacje z Polską

Po trzecie, Norwegia i Polska od 20 lat prowadzą szeroko zakrojoną współpracę w ramach funduszy norweskich i EOG, stanowiących norweskie wsparcie w celu wyrównywania różnic społecznych i ekonomicznych w Europie. Norwegia obecnie jest głównym darczyńcą na rzecz projektów dotyczących klimatu, badań, innowacji, kultury, społeczeństwa obywatelskiego i wielu innych, a ta współpraca jest zdecydowanie największa z Polską. Nigdy wcześniej tego typu działania nie były aż tak ważne. Chodzi również o to, aby przyczynić się do budowy silnego i odpornego społeczeństwa, które będzie w stanie przeciwstawić się tendencjom populistycznym i niedemokratycznym.

Niewiele z europejskich wyborów śledzono z większym międzynarodowym zainteresowaniem niż październikowe wybory w Polsce.

Po czwarte, relacja pomiędzy dwoma krajami to zawsze relacja międzyludzka: pomiędzy kolegami i koleżankami z pracy, studentami, turystami i w związkach partnerskich. Nasi przyjaciele z Polski stanowią w Norwegii największą grupę imigrancką, obejmującą sporo ponad 100 tys. mieszkańców. Ci pierwsi, którzy do nas przyjechali, uczestniczyli w budowaniu naszego kraju, jak pan Donald Tusk w młodości. Teraz są reprezentowani we wszystkich zawodach. Są zintegrowani i są ważnymi uczestnikami norweskiej ekonomii, kultury i życia społecznego, dzięki wspólnemu rynkowi pracy w EOG. My, Norwegowie, podróżujemy do Polski w wielu sprawach. Między innymi ponad 1,5 tys. Norwegów studiuje na polskich uczelniach. Te wszystkie kontakty jeszcze bardziej zbliżyły Norwegię i Polskę.

Europa wspiera Ukrainę. Podziela wspólne wartości

Niewiele z europejskich wyborów śledzono z większym międzynarodowym zainteresowaniem niż październikowe wybory w Polsce. Pan premier Tusk zdobył większość, żeby przeprowadzić reformy wzmacniające demokrację oraz niezależność mediów i sądów. To wysyła istotne sygnały dla reszty Europy w czasie, gdy w natarciu są fałszywe wiadomości i autorytarne sposoby myślenia.

Dlatego właśnie teraz silniejsza współpraca z Polską daje ważny wyraz temu, że podzielamy te wartości i razem przy nich trwamy: wsparcie dla Ukrainy w jej walce o wolność i niezależność oraz wsparcie demokracji i współpracy międzynarodowej. Oraz wejście na nowy poziom współpracy między Norwegią a Polską.