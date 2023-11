Jędrzej Bielecki: Czy Joe Biden powstrzyma inwazję Chin na Tajwan?

Wojna Izraela z Hamasem zniechęci Xi Jinpinga do zaatakowania Tajwanu?

W Waszyngtonie żywe są obawy, iż Xi, który rozpoczął bezprecedensową od czasów Mao trzecią kadencję na czele Chin, przeprowadził taką czystkę w aparacie władzy, że jest otoczony wyłącznie lojalistami i nie ma dostępu do realnych informacji o sytuacji geopolitycznej Azji. Biden będzie więc chciał uświadomić swojemu rozmówcy, jaka jest determinacja Ameryki, gdy idzie o obronę swoich sojuszników i jak ryzykownym krokiem było rozpoczęcie przez Chińczyków konfliktu zbrojnego. Być może do ostrożności Xi skłonią trudności Izraela w opanowaniu Strefy Gazy: Tajwan też należy do najgęściej krajów świata.

Biden z pewnością liczy na uniknięcie otwartego konfliktu z Chinami w ostatnim roku przed kluczowymi wyborami prezydenckimi w USA. Chce więc zapewnić Pekin, że choć Ameryka ogranicza eksport do Państwa Środka najnowszych technologii i utrzymuje cła importowe wprowadzone przez Trumpa, to jednak nie dąży do całkowitego przerwania współpracy gospodarczej. Dla Xi to fundamentalna sprawa, bo sytuacja gospodarcza jego kraju nie jest dobra. Wzrost dochodu narodowego o 5 proc. w tym roku, jeden z najmniej ambitnych celów Pekinu od kilkudziesięciu lat, wydaje się nierealny. Eksport spada w skali roku o 6,5 proc. Chińczycy mają też coraz większe trudności z powstrzymaniem eksplozji bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości. Pod znakiem zapytania staje więc niepisany kontrakt, w którym społeczeństwo rezygnuje z praw politycznych, w zamian za zapewnienie przez komunistów szybkiej poprawy życia. To właśnie powoduje, że Xi Jinping stara się w coraz większym stopniu odciągnąć uwagę opinii publicznej od bieżących kłopotów na rzecz nacjonalistycznej gorączki wokół Tajwanu.

Biden chce też dojść do porozumienia z Chińczykiem w sprawie wstrzymania przez Republiką Ludową nielegalnego przemytu (głównie przez Meksyk) chemikaliów służących do produkcji fentanylu. Niezwykle niebezpieczny i uzależniający narkotyk wywołuje już zgon ponad 100 tys. Amerykanów rocznie.

Innym problemem jest utrzymanie przez USA harmonijnej współpracy z sojusznikami z Azji południowo-wschodniej mimo toczącej się wojny w Izraelu. O ile Indie stają po stronie Państwa Żydowskiego, to na przykład Indonezja, największy kraj muzułmański świata, zdecydowanie solidaryzuje się z Palestyńczykami.