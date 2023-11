Sławomir Mentzen poinformował, że decyzją Rady Krajowej partii Nowa Nadzieja Janusz Korwin-Mikke, założyciel i nestor tej partii, został pozbawiony prawa kandydowania z list Konfederacji w przyszłych wyborach.

Reklama

Reklama

Po usunięcia Korwin-Mikkego z Rady Liderów Konfederacji i zawieszeniu go w prawach członka tego ugrupowania jest to kolejna decyzja będąca następstwem obarczenia go odpowiedzialnością za spadek poparcia i słaby wynik wyborczy partii. Czy oznacza to rozłam w Konfederacji i w najbliższym czasie możemy się spodziewać secesji Janusza Korwin-Mikkego i jego zwolenników? Bardzo prawdopodobne.

Ostre słowa Przemysława Wiplera o Sławomirze Mentzenie

Zagorzali krytycy Korwina zapewne otwierają teraz szampana, ale czy na pewno jest się z czego cieszyć? Co by nie mówić o Januszu Korwin-Mikkem, jest to polityk, który w pewnych kręgach może uchodzić za ideowego (zwłaszcza na tle polskiej sceny) i który od lat konsekwentnie broni swoich przekonań.

Oczywiście, co się dokładnie za tymi ideami kryje, to już inna kwestia, ale sama postawa jest w jakimś sensie godna podziwu. Teraz, gdy Korwin został usunięty z gremium decyzyjnego Konfederacji, a jego środowisko zmarginalizowano, można się spodziewać, że swoje wpływy w obrębie tego ugrupowania umocnią rasowi cynicy w osobach Sławomira Mentzena i Przemysława Wiplera.