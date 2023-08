Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 537 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 13 na 14 sierpnia Rosjanie atakowali Ukrainę z powietrza - w płomieniach stanął hipermarket w Odessie.

Rosyjski resort obrony w niedzielę poinformował, że wezwał załogę statku towarowego Sukru Okan do zatrzymania się i poddania się kontroli, a następnie, gdy kapitan okrętu zignorował polecenie, rosyjski okręt wojenny miał oddać strzały ostrzegawcze. Rosjanie opublikowali też nagranie, z których wynika, że żołnierze rosyjscy dostali się na pokład statku desantując się ze śmigłowców. Dopiero po przeprowadzeniu tych czynności Rosjanie (jak twierdzi tamtejszy resort obrony) przepuścili statek płynący w kierunku ukraińskiego portu Izmaił (leży nad Dunajem przy granicy z Rumunią). Ukraiński MSZ oskarża Moskwę o naruszenie prawa międzynarodowego. Kijów wzywa też społeczność międzynarodową do podjęcia zdecydowanych działań, aby „przeciwdziałać działaniom Rosji”.

Czy Rosjanie kontrolowali statek na tureckich wodach?

Wcześniej Rosja wycofała się z „porozumienia zbożowego” i zagroziła wszystkim płynącym do ukraińskich portów, że statki, które się tam udają, zostaną potraktowane jako „jednostki wojskowe”. Wówczas pojawiały się głosy, że Moskwa nie odważy się zagrozić statkom płynącym pod banderą państw przyjmujących neutralną postawę wobec wojny na Ukrainie. Nic z tego. Statek "Sukru Okan" płynął pod banderą Palau i miał turecką załogę. Co więcej, międzynarodowy zespół śledczy InformNapalm, powołując się na źródło ze znajdującego niedaleko incydentu tankowca "Olivia" podaje, że do rosyjskiej kontroli statku towarowego miało dojść już wtedy, gdy ten wrócił na wody terytorialne Turcji. Z informacji tych wynika, że w rzeczywistości nie było strzałów ostrzegawczych, lecz jedynie „sypały się groźby Rosjan”.

"W takim razie nie jasna jest reakcja Turcji, jeżeli Rosjanie rzeczywiście zmuszali do zatrzymania i kontrolowali statek na jej wodach terytorialnych. Z tego mógłby być skandal międzynarodowy" – pisze na swoim profilu w Telegram InformNapalm. Oficjalnie nikt na razie tych informacji nie potwierdził.

Nikt nie może czuć się bezpiecznie na Morzu Czarnym?

Tak czy inaczej incydent pokazuje, że Moskwa idzie dalej i bezpiecznie na Morzu Czarnym nie morze się czuć nawet załoga pochodząca z tak ważnego dla Rosji kraju jak Turcja. Wiele wskazuje na to, że Władimir Putin podnosząc stawki chce zmusić Ankarę do większej presji na Ukrainę. Nie tylko w kwestii powrotu do rozmów w sprawie „umowy zbożowej”, ale i ukraińskiej kontrofensywy, ataków dronów na Most Krymski i okręty Floty Czarnomorskiej. Władimir Putin będzie miał o czym rozmawiać z Recepem Tayyipem Erdoganem podczas swojej wizyty do Turcji, do której ma dojść już pod koniec miesiąca. Nie można też wykluczyć, że podczas tych rozmów Putin przedstawi swoją wizję zakończenia wojny. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że Turcja była ostatnim miejscem, w którym toczyły się na początku wojny nieudane rozmowy pokojowe między Rosja a Ukrainą na początku wojny.