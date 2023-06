Natalia Kozłowska: Rzut kamieniem w Krystiana Lupę

Podobnie nieskuteczne wydają mi się długie monologi, ale tutaj nie będę się wymądrzać, gdyż nigdy nie próbowałam monologować pięć godzin. Nawet pierwsze próby stolikowe (omówienie tematu i postaci z aktorami) kończą się u mnie po dwóch godzinach, bo tak niecierpliwa jestem wejścia w przestrzeń. Teatr dla mnie rodzi się w przestrzeni, w akcji, w eksperymencie, w ciągłym próbowaniu. Gdybym, ten cenny czas eksperymentu zajęła monologiem, nie dałabym szansy innym na prowadzenie ze mną dialogu twórczego, na proponowanie rozwiązań i odkrywanie siebie i tekstu. To moja metoda, nie wszyscy muszą się z nią zgadzać, mnie przynosi ona efekty i daje satysfakcję moim aktorom i współpracownikom technicznym, którzy mają szansę próbować swoje zadania na różne sposoby, zanim wspólnie zdecydujemy, co jest najlepsze.

Jako asystentka uczestniczyłam w procesie twórczym wielu reżyserów i dwóch reżyserek. Miałam też szansę obserwować podczas staży w zagranicznych teatrach wybitnych reżyserów Luca Bondego (Paryski Odeon) oraz Berriego Kosky (Komischeoper Berlin). Nie zdarzyło mi się słyszeć, by ktokolwiek z nich, w Polsce, czy za granicą, traktował aktora lub pracownika technicznego, tak jak Krystian Lupa. Podczas studiów na warszawskiej Akademii Teatralnej uczyli mnie zawodu, sami mężczyźni i zastanawiałam się nad tym, jaką reżyserką ja mam być, jaka ma być moja metoda pracy jako kobiety. Dość szybko zrozumiałam, że w teatrze wystarczy wiedzieć do czego się dąży i traktować ludzi z autentyczną miłością i empatią. Wtedy wszystko, co z siebie daję zwróci się, bo wrażliwi twórcy oddają z nawiązką to, co się w nich zainwestuje. Ja moich aktorów szanuję i kocham za ich poświęcenie, dbam o nich i o ich dobre samopoczucie na próbach, bo wiem, że brak higieny pracy równa się stres, a efektem stresu jest brak energii i zablokowana wyobraźnia.

Czytaj więcej Teatr „Imagine” Krystiana Lupy spektaklem roku 2022 w Łodzi „Imagine” w reżyserii Krystiana Lupy, koprodukcja Teatru Powszechnego w Łodzi i Teatru Powszechnego w Warszawie głosami widzów zwyciężyło w Plebiscycie Plastry Kultury 2022 jako najlepszy spektakl roku 2022.

Reżyseria nie polega na wprowadzaniu aktora w taki stan, w jakim ma się znajdować postać, tylko na zachęceniu aktora, by wczuł się w sytuację postaci. Niby to samo, ale zrozumienie różnicy uświadamia na czym polega dzieło sztuki jakim jest teatr. Czy malarz, który chce namalować ogień podpala płótno czy raczej stara się uchwycić barwami taniec płomieni? Czy aktor, który ma zagrać np. szaleństwo ma postradać zmysły, czy ma raczej ten stan oddać swoim warsztatem? Czy doprowadzanie aktorów do szaleństwa i desperacji, jest sztuką czy już nią nie jest? Ja uważam, że nie jest, dlatego po spektaklach Lupy miałam mieszane uczucia, czy mogę bić brawo. Jak mogę klaskać w dłonie po tym, kiedy ktoś pod przymusem odsłonił przede mną swoją intymność? Co innego, gdy aktor dobrowolnie buduje intymną relację z postacią i widzem, wykorzystując swój warsztat, a reżyser jest tylko jego „czułym przewodnikiem”.

Krytyka Krystiana Lupy jako obraza majestatu

Jacek Cieślak we wspomnianym już artykule sugeruje, że my - młode pokolenie reżyserów gardzimy sztuką. Jest wręcz przeciwnie, ja przynajmniej sztukę kocham i sztuki właśnie, a nie reality show, poszukuję. Na koniec dziennikarz Rzeczpospolitej oskarża nas młodych, że chcemy wygryźć „najgenialniejszego twórcę” z teatru „w dyskusji o to, czy Lupa może pracować w teatrze czy też nie – chodzi również o to, by tacy „dziadersi” jak on pomimo swoich osiągnięć zwolnili sceny innym. Niechby to byli nieprzemocowi i utalentowani twórcy. Ale jeśli będziemy oglądali same gnioty? Czy to nie będzie przemoc na widzach? Ja, uprzejmie odmawiam.” Na szczęście nikt nikogo nie zmusza, by był krytykiem teatralnym i by chodził na wszystko, co jest grane. Skoro redaktor Cieślak lubi tylko takie spektakle, które powstają kosztem cierpienia, bo wielka sztuka tylko tak się w rozumieniu jego i Krystiana Lupy rodzi, nie mam mu nic do zaoferowania. Moje spektakle rodzą się w przyjaznej atmosferze inspirowanej NVC (nonviolent communication), w ciągu miesiąca, w wyznaczonym terminie i podczas zaplanowanych z szwajcarską precyzją godzin prób, za budżet mniejszy niż założony, a jedyne, co może to zakłócić, to COVID, lub inna choroba.

I tak samo jak nikt nie jest przymuszony do bycia krytykiem i oglądania spektakli, tak samo nikt nie jest przymuszony, by pracować w teatrze instytucjonalnym, godząc się na jego specyfikę. Jeśli to komuś nie odpowiada, niech założy teatr niezależny. Robienie z siebie ofiar przemocy młodych, bo się nie nadąża za naturalną i dobrą ewolucją społeczną, to właśnie jest wyznacznik bycia „dziadersem”, a nie data urodzenia.