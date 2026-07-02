Informację o zakończeniu śledztwa potwierdził PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. W czwartek prokuratura i ABW mają wydać oficjalny komunikat w tej sprawie.

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Kim są podejrzani o planowanie zamachów?

Akt oskarżenia skierowano do Sądu Rejonowego w Olsztynie. Obejmuje czterech mężczyzn w wieku 19-20 lat. W kwietniu ubiegłego roku służby zatrzymały dwóch pierwszych, kolejnego na początku czerwca, a czwartego – we wrześniu. - Wszyscy są obywatelami Polski, mieszkańcami Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Część z nich uczyła się w tej samej szkole – powiedział rzecznik.

Prokurator Brodowski przekazał PAP, że postępowanie w tej sprawie rozpoczęło się w wyniku działań podjętych przez ABW i monitorowania przez nią forów internetowych. Poinformował, że u podejrzanych zabezpieczono urządzenia telekomunikacyjne, z których udało się odzyskać treści wskazujące na przygotowywanie przez nich czynów o charakterze terrorystycznym, m.in. pozyskiwania informacji związanych z budową urządzeń wybuchowych z powszechnie dostępnych składników, czyli tzw. improwizowanych ładunków wybuchowych i koktajlów Mołotowa.

- Interesowały ich miejsca kultu religijnego, szkoły i miejsca, gdzie gromadzi się mniejszość etniczna, kulturowa – przekazał Brodowski.

Oskarżeni o terroryzm usłyszeli zarzuty

Podał, że zarzuty obejmują m.in. uczestniczenie w szkoleniach strzeleckich i militarno-taktycznych w celu popełnienia przestępstw o charakterze terrorystycznym, propagowanie ideologii nazistowskiej i faszystowskiej, nawoływanie do popełnienia zbrodni zabójstwa o charakterze terrorystycznym, posiadanie wyrobów pirotechnicznych.

Zarzucono im też podejmowanie czynności, które miały stworzyć warunki do czynów o charakterze terrorystycznym - m.in. poprzez porozumienie z innymi osobami, uzyskiwanie środków o właściwościach pirotechnicznych, łatwopalnych, czy zbieranie informacji dotyczących lokalizacji konkretnych miejsc planowanych zamachów oraz konstrukcji materiałów wybuchowych.

Inspiracja Breivikiem i Tarrantem

Według prokuratury, podejrzani czerpali inspirację m.in. z działalności masowych zabójców, takich jak Anders Breivik, Brenton Tarrant czy Timothy McVeigh; byli zafascynowani ich ideologią, analizowali sposób przeprowadzenia przez nich zamachów i popełnione błędy.

Wobec wszystkich podejrzanych stosowane są obecnie tzw. środki wolnościowe, w tym dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się między sobą. Dwóch z nich było początkowo aresztowanych przez dwa miesiące, później sąd nie przedłużył im aresztu. Wobec dwóch pozostałych sąd odmówił tymczasowego aresztowania.

Oskarżonym grozi kara do 10 lat więzienia.

Informację o zakończeniu śledztwa jako pierwsze podało RMF 24.