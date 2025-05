– Patrząc na tego typu ataki, rzeczywiście w znaczącej części pochodzą z miejsc „bezpiecznych” dla cyberprzestępców, jak Rosja czy Chiny, bo łatwo hostować tam takie usługi, ale to wcale nie znaczy, że zleceniodawcą jest Rosja, a jedynie, że ruch sieciowy pochodzi z Rosji – mówi „Rz” Przemysław Krejza, dyrektor ds. bezpieczeństwa Mediarecovery, lidera informatyki śledczej. Co więcej, znaczna część ataków, w tym na infrastrukturę krytyczną w Polsce, jest wykonywana przez boty. Kluczowe jest ustalenie, kto jest ich właścicielem lub – co ważniejsze – na czyje zlecenie działają. – Phishing również teraz jest wykonywany przez AI. W darknecie można kupić takie akcje phishingowe, a służby niewątpliwie są jednymi z klientów – dodaje dyrektor Krejza.

Jednak według Adama Haertle ABW ma świetne rozpracowanie w sieci hakerów działających dla służb. – Nie dziwi mnie lakoniczność sformułowań. Mają one powiedzieć drugiej stronie: „Wiemy, co robicie”, ale nie ujawnić, co ABW o ich działaniach wie. Wiem, że rozpoznanie takich cybergrup jest na wysokim poziomie – ocenia Haertle.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie ujawni nam swoich ustaleń. „ABW jest jedną ze służb dbających o bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym monitoruje zagrożenia, które mogą godzić m.in. w przygotowania i przebieg procesu wyborczego. Informacje dotyczące identyfikowanych zagrożeń oraz poczynionych ustaleń przekazywane są jednak wyłącznie właściwym organom administracji rządowej, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach” – odpisuje nam Agencja.

Podobny atak na PAP skończył się umorzeniem śledztwa – „za mało dowodów na oskarżenie”

Podobny atak miał miejsce rok temu na serwery Polskiej Agencji Prasowej. 31 maja o godzinie 14.00.53 i 14.17.15 w Codziennym Serwisie Informacyjnym PAP pojawiły się dwie nieprawdziwe, dezinformujące depesze prasowe o rzekomym ogłoszeniu w Polsce częściowej mobilizacji. – Bardzo szybko zorientowaliśmy się, co się stało i w ciągu czterech minut je zablokowaliśmy. Złożyliśmy też zawiadomienie do prokuratury – mówi „Rz” Wojciech Tumidalski, redaktor naczelny PAP.

W grudniu prokuratura umorzyła śledztwo z powodu braku podstaw do wniesienia aktu oskarżenia i niewykrycia sprawców. – Na to postanowienie zażalenie złożył pełnomocnik pokrzywdzonej spółki. W treści wniesionego środka odwoławczego skarżący sformułował zarzuty dotyczące błędu w ustaleniach faktycznych oraz obrazy przepisów postępowania. Sąd Okręgowy w Warszawie nie rozpoznał jeszcze zażalenia. Z uwagi na częściowo niejawny materiał dowodowy nie podajemy szczegółów sprawy. Śledztwo było powierzone do prowadzenia ABW – informuje nas Piotr Skiba, rzecznik prokuratury.

Po ataku w PAP ABW przeprowadziła szkolenie z zakresu bezpieczeństwa IT. – Wykonano także audyt bezpieczeństwa naszych systemów. Wdrożyliśmy nowe zabezpieczenia, o których nie mogę informować. Jesteśmy gotowi na wybory – dodaje Wojciech Tumidalski.