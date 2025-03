To tylko kilka głośnych skoków, gdzie sprawcy pozostali nieustaleni. Bezkarni są także przestępcy, którzy na Podkarpaciu wdzierali się nocą do domów i jednego z właścicieli polewali wrzątkiem, by podał im szyfr do sejfu. – Nie doszło do przełomu, trwa śledztwo. Z uwagi na jego taktykę nie ujawniamy poczynionych ustaleń – mówi nam prok. Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Czytaj więcej Polityka Jakie przestępstwa popełniają w Polsce imigranci? Cudzoziemcy przybywający do Polski w konflikt z prawem wpadają najczęściej, prowadząc auto pod wpływem alkoholu. Wielu ma problem także z narkotykami.

Jako sprawcy części tych przestępstw są typowani cudzoziemcy. Jak pisała „Rz”, złą sławą okryli się stosujący brutalne metody członkowie gruzińskich gangów. Jak choćby trzej Gruzini zatrzymani przez stołecznych policjantów za kradzież diamentów wartych 110 tys. euro skradzionych w 2024 roku.

Głośne, eksponowane przez media napady wpływają na opinie?

– Sądzę, że na opinie respondentów wpływa spektakularność napadów czy rozbojów, które są mocno nagłaśniane przez media. W pamięci zostają zwłaszcza te, gdzie sprawcy wciąż są poszukiwani – uważa dr Cezary Tatarczuk, ekspert bezpieczeństwa wewnętrznego. – Co prawda w ciągu ostatniej dekady liczba przestępstw imigranckich w Polsce wzrosła pięciokrotnie, ale i cudzoziemców znacząco przybyło – zauważa dr Tatarczuk. I dodaje: – Nie sądzę, by policja sobie nie radziła z rozbijaniem cudzoziemskich grup, choć niewątpliwie są one hermetyczne, więc ich rozpracowanie jest niezwykle trudne.

Skąd złe noty pracy policji wśród mieszkańców małych miast? – Polikwidowano posterunki i komisariaty, policjantów nie widać. Przez ten pryzmat ludzie są skłonni oceniać ich pracę – mówi nam jeden z byłych szefów dużej komendy.