Błażej Spychalski, były rzecznik prezydenta, zatrzymany przez CBA

Spychalski jest absolwentem prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył także studia Executive MBA w Collegium Humanum. W grudniu 2022 roku został powołany na wiceprezesa spółki Gaz-System.

Afera Collegium Humanum

Collegium Humanum (obecnie nosi nazwę Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia) to prywatna uczelnia, do której w lutym zeszłego roku weszli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W centrum ich zainteresowania znalazły się m.in. szybkie kursy, które pozwalały uzyskać dyplom MBA (Master of Business Administration).

Od 2017 roku, po zmianach przeprowadzonych w czasie rządów PiS taki dokument wymagany był do udziału w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.