Donald Trump ułaskawił policjantów skazanych za śmierć Afroamerykanina

Ułaskawieni to Terence Sutton Jr, skazany na 5,5 roku więzienia oraz Andrew Zabavsky, skazany na cztery lata więzienia za „nieuprawniony pościg, który zakończył się 23 października 2020 roku wypadkiem, w wyniku którego śmierć poniósł 20-letni Brown”. Do zdarzenia doszło w Waszyngtonie. Policjanci rozpoczęli pościg za 20-latkiem, ponieważ jechał on motorowerem po chodniku. Później ścigany został uderzony przez pojazd innego uczestnika ruchu i zmarł w wyniku doznanych obrażeń.



Policjanci nie trafili do więzienia, ponieważ ich obrońcy odwołali się od wyroku, który zapadł w pierwszej instancji.



Policjanci po śmierci Karona Hyltona-Browna mieli utrudniać śledztwo w sprawie jego śmierci

Sutton i Zabavsky, jak informuje waszyngtońska policja, zostali „bezterminowo zawieszeni w obowiązkach służbowych, bez prawa do wynagrodzenia”.



Sutton został uznany winnym przez federalną ławę przysięgłych pod koniec 2022 roku, po trwającym dziewięć tygodni procesie. Zarzuty stawiane mu obejmowały zabójstwo drugiego stopnia i czyny mające na celu obstrukcję działań wymiaru sprawiedliwości. Zabavsky został uznany winnym działań mających na celu obstrukcję wymiaru sprawiedliwości.