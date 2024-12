Nowak był pytany o doniesienia „Gazety Wyborczej”, z których wynika, że śledczy już wiedzą, gdzie jest Marcin Romanowski i że znajduje się on pod obserwacją służb.



Rzecznik Prokuratury Krajowej o miejscu pobytu Marcina Romanowskiego: Potwierdzenie lub zaprzeczenie nieoficjalnej informacji, to też informacja dla osoby, która ucieka

- Nie mogę potwierdzić. Cały czas poszukujemy Romanowskiego, mamy pewne wskazówki, natomiast jego dokładne miejsce pobytu jest nieznane – odparł.



- Mamy podejrzenie, że jest za granicą. Z tym podejrzeniem poszliśmy do sądu z wnioskiem o wydanie ENA (Europejskiego Nakazu Aresztowania – red.). Widziałem wniosek, tam nie ma jednoznacznie wskazanego miejsca pobytu – dodał rzecznik Prokuratury Krajowej.



Mamy podejrzenie poważnego przestępstwa, działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i przywłaszczenie milionów na szkodę Skarbu Państwa Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej, o przyczynie wniosku o wystawienie czerwonej noty Interpolu ws. Romanowskiego

Nowak stwierdził też, że śledczy mają podejrzenia, co do tego, że Romanowski przebywa za granicą na tyle poważne, iż uzasadniają one wniosek o wystawienie Europejskiego Nakazu Aresztowania. W mediach pojawiły się spekulacje, że Romanowski może przebywać na Węgrzech, w Turcji lub w Hiszpanii.