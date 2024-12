Jest jednak jeden niepokojący trend – Gruzini częściej dopuszczali się rozbojów i kradzieży rozbójniczych

Generalnie rzadziej przestępstwa popełniali obywatele Gruzji – ich liczba spadła w tym roku do 1540 – i to o 814 osób mniej niż w analogicznym okresie rok temu. Mniej było podejrzanych o kradzieże (spadek z 1162 osób do 461), czy jeżdżących po alkoholu (z 429 do 298 osób).

Jest jednak jeden niepokojący trend – Gruzini częściej dopuszczali się rozbojów i kradzieży rozbójniczych – liczba podejrzanych o nie wzrosła trzykrotnie – z 31 do 90 osób. (np. Ukraińców było zaledwie 85, przy nieporównanie większej ich rzeszy w Polsce).

Choć to niewielka skala, jest niepokojąca, bo kryją się za tym brutalne napaści, rodem z lat 90., jak ostatnio w Warszawie, gdzie czterech Gruzinów w centrum stolicy zaatakowało przypadkowe osoby.

Czytaj więcej Przestępczość Brutalne napady w Warszawie. Podejrzani Gruzini zatrzymani Stołeczna policja zatrzymała czterech Gruzinów, podejrzanych m.in. o dokonanie brutalnych napadów w Warszawie. Dwaj zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani.

– Podchodzili do swoich ofiar, jeden z napastników wykręcał im ręce i trzymał, a drugi bił. Na koniec okradali pokrzywdzonych – podaje stołeczna policja.

Okazało się, że jeden z zatrzymanych miesiąc wcześniej dokonał „bezwzględnego rozboju” – w windzie bloku. Celowo wcisnął przycisk z najwyższym piętrem, po czym zaczął bić 23-latka. Ukradł mu pieniądze i telefon. Pobity doznał groźnych obrażeń głowy.