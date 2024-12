Zarzuty dla gangstera z raportu ws. Nawrockiego. „Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu”

47-letni Olgierd L. został zatrzymany przez ABW w Gdańsku. Jak informuje prokuratura, zatrzymanie było uzasadnione obawą bezprawnego utrudniania postępowania oraz potrzebą niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego.

Olgierd L. z zarzutami popełnienia łącznie pięciu przestępstw

„Prokurator przedstawił Olgierdowi L. zarzuty popełnienia łącznie 5 przestępstw, w tym zarzut udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie różnego rodzaju przestępstw, w szczególności przeciwko zdrowiu i życiu. Ponadto postawiono mu zarzuty podżegania do podpalenia restauracji, handlu bronią, podżegania do spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u innej osoby oraz podżegania do pobicia innej osoby” - poinformowała prokuratura krajowa.

Czytaj więcej Komentarze Artur Bartkiewicz: Olgierd L., Karol Nawrocki i służby. Strach pomyśleć, co jeszcze nas czeka Jeśli w prekampanii wyborczej padają oskarżenia o to, że rząd buduje piętrowe spiski, aby pogrążyć „obywatelskiego” kandydata PiS, a po Polsce krąży raport, do którego nikt się nie przyznaje, choć jego autorstwo przypisuje się bardzo wielu, to strach pomyśleć jak będzie wyglądał nasz kraj w maju 2025 roku.

Prokurator zdecydował o złożeniu do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Z doniesień medialnych wynika, że Olgierd L. pojawia się w raporcie o „obywatelskim” kandydacie na prezydenta RP Karolu Nawrockim.

Z raportu wynika, że Karol Nawrocki ma powiązania ze środowiskiem przestępczym i neonazistowskim

Z anonimowego opracowania dotyczącego przeszłości Karola Nawrockiego, ujawnionego przez Onet, wynika, że kandydat na prezydenta ma powiązania ze środowiskiem przestępczym i neonazistowskim. Według dziennikarzy raport trafił do Jarosława Kaczyńskiego przed ogłoszeniem kandydatury Nawrockiego.