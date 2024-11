Podczas interwencji funkcjonariusz śmiertelnie ranił kolegę. Ujawniono nowe informacje

W komunikacie policja poinformowała także, że policjant, z którego broni padł strzał, służbę pełnił od ponad roku. Mężczyzna ukończył także niezbędne szkolenie i pozytywnie zdał egzaminy. „W wyniku podjętej interwencji agresywny mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany” – zaznaczono.

„Komentując zdarzenie pamiętajmy, że jest ono tragiczne w skutkach dla obu policjantów, ich najbliższych oraz naszego policyjnego środowiska” – zaznaczyła Katarzyna Nowak.

Strzelanina na Pradze Północ. Ranny policjant nie żyje

Do incydentu doszło w sobotę około godziny 14.00. Funkcjonariusze zostali wezwani wówczas na interwencję w związku z informacją o awanturującym się mężczyźnie uzbrojonym w maczetę. Podczas czynności zmierzających do jego zatrzymania, jeden z policjantów użył broni, raniąc kolegę.

„Na miejsce zdarzenia przybyły trzy zespoły ratownictwa medycznego” - poinformowano. Policjant trafił do szpitala przy ul. Szaserów w Warszawie. - Jedyne co mogę powiedzieć, to że na ul. Inżynierskiej miała miejsce interwencja policyjna, w trakcie której umundurowany policjant użył broni. Na chwilę obecną to wszystko, co mogę przekazać - mówił w rozmowie z serwisem Eska.pl kom. Rafał Rutkowski z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji. Jak dodał, interwencja została podjęta w związku z awanturującym się mężczyzną.