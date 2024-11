Strzelanina w Warszawie. Ranny policjant walczy o życie

Jak informuje Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego „Meditrans” w Warszawie, trwa walka o życie funkcjonariusza. „Na miejscu są trzy zespoły ratownictwa medycznego” - poinformowano we wpisie.

Reklama

- Jedyne co mogę powiedzieć, to że na ul. Inżynierskiej miała miejsce interwencja policyjna, w trakcie której umundurowany policjant użył broni. Na chwilę obecną to wszystko, co mogę przekazać - powiedział w rozmowie z serwisem Eska.pl kom. Rafał Rutkowski z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodał, interwencja została podjęta w związku z awanturującym się mężczyzną.

Ulica Inżynierska jest całkowicie zablokowana – podano we wpisie stacji „Meditrans”.