Zdaniem Konrada Dulkowskiego mogła spaść nie tyle liczba przestępstw, ile motywacja do ich zgłaszania. – Za czasów PiS mieliśmy mnóstwo odmów wszczęcia postępowania w ewidentnych sprawach. Wieloma sprawami ręcznie kierował ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Można było wyczuć ewidentną niechęć do ruszania kogokolwiek z prawej strony sceny politycznej – wspomina.

Jego zdaniem mimo zmiany władzy prokuratura wciąż nie działa idealnie, co ilustruje ostatnia sprawa pobicia w pociągu prezesa pochodzącego z Indii. – Gdy Dhruv Agrawal poszedł na komisariat policji, stało się to, przed czym go ostrzegałem. Policja chciała uznać, że nie był to atak na tle rasistowskim i wypchnąć tę sprawę do prywatnego aktu oskarżenia. Dopiero zaangażowanie szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka sprawiła, że sprawa nabrała rumieńców i zatrzymano sprawcę – relacjonuje.