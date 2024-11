Atak na kibiców z Izraela w Amsterdamie. Premier Holandii przerażony antysemityzmem

Kibice Maccabi Tel Awiw na stadionie w Amsterdamie podczas meczu z Ajaksem Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP

Lider najsilniejszej partii w holenderskim parlamencie, Geert Wilders, oświadczył, iż jest mu wstyd, że w Holandii może dojść do takich wydarzeń. Polityk wezwał do deportowania sprawców ataków na kibiców Maccabi. „Pogrom na ulicach Amsterdamu. Staliśmy się Gazą Europy. Muzułmanie z palestyńskimi flagami polujący na Żydów. Nigdy się na to nie zgodzę. Władze odpowiedzą za niezapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Izraela” - napisał w mediach społecznościowych.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła w serwisie X, że jest oburzona „nikczemnymi atakami na obywateli Izraela w Amsterdamie”. „Rozmawiałam z premierem Schoofem. Zdecydowanie potępiam te niedopuszczalne zajścia. W Europie nie ma miejsca na antysemityzm. Jesteśmy zdeterminowani, by zwalczać wszelkie formy nienawiści” - dodała.

Kibice Maccabi pobici w Holandii. Izrael reaguje

Na wydarzenia w Amsterdamie zareagowały władze Izraela. Kancelaria premiera Beniamina Netanjahu poinformowała, że zdecydowano się wysłać dwa samoloty pasażerskie, którymi kibice Maccabi będą mogli wrócić do kraju. „To poważny incydent, znak ostrzegawczy dla każdego kraju, który chce stać na straży wartości wolności” - czytamy w oświadczeniu. Prezydent Izraela Izaak Herzog ocenił, że zamieszki przypominają atak na Izrael z 7 października 2023 r. oraz pogromy Żydów.

W Amsterdamie wzmocniono środki bezpieczeństwa. W czwartek w mieście setki osób zebrały się, by upamiętnić noc kryształową, czyli pogrom Żydów w Niemczech, do którego doszło w nocy z 9 na 10 listopada 1938. Agencja Reutera podała, że w Holandii liczba zdarzeń o charakterze antysemickim znacząco wzrosła po tym, jak Izrael rozpoczął ofensywę w Strefie Gazy. W wyniku działań izraelskiego wojska, rozpoczętych po ataku Hamasu na Izrael, w Gazie zginęło ponad 43 tys. Palestyńczyków, a 102 tys. odniosło obrażenia. W marcu prezydent Izraela wziął udział w otwarciu muzeum Holokaustu w Amsterdamie, co wywołało gwałtowne protesty propalestyńskich aktywistów.