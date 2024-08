Wielka Brytania: Zapowiedzi ataków na ośrodki dla imigrantów i kancelarie prawne

We wtorek brytyjski premier, Keir Starmer zapewnił, że na ulicach brytyjskich miast będzie wystarczająco wielu policjantów, by uporać się z antymuzułmańskimi i antyimigranckimi zamieszkami spodziewanymi w najbliższych dniach.

Dlaczego w Wielkiej Brytanii dochodzi do protestów?

Wielką Brytanią wstrząsają gwałtowne protesty, największe od kilkunastu lat, po tym gdy w kraju rozpowszechniana była nieprawdziwa informacja, że nożownik, który zabił troje dzieci, był radykalnym islamistą, który niedawno przybył do Wielkiej Brytanii. Policja podkreśla, że 17-latek urodził się w Wielkiej Brytanii i nie uważa jego ataku za akt terroru. Mimo to w całej Wielkiej Brytanii dochodzi do demonstracji pod meczetami, ataków na hotele, które goszczą uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu oraz starć demonstrantów z policją. Miejsce mają także kontrdemonstracje organizacji antyrasistowskich i antyfaszystowskich.



Przed zapowiadanymi na środę protestami w internecie pojawiają się informacje wskazujące, że celem demonstrantów mogą być ośrodki dla imigrantów i kancelarie prawne świadczące pomoc przybywającym an Wyspy. Antyfaszystowskie grupy zapowiadają z kolei, że będą organizować kontrdemonstracje.



Zamieszki po ataku nożownika w Southport: Wkrótce pierwsze wyroki oskarżonych o agresywne zachowanie

We wtorek Starmer zapewnił, po nadzwyczajnym spotkaniu z członkami swojego rządu, że brytyjska policja poradzi sobie z zamieszkami.